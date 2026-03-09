Подариха специален форд на Папа Лъв XIV

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Главният изпълнителен директор на Ford, Джим Фарли, и съпругата му Лия лично подариха на Папа Лъв XIV специално изработен хибриден модел 2026 Ford Explorer Platinum по време на частна аудиенция във Ватикана.

Автомобилът е произведен в завода на Ford в Чикаго, намиращ се само на няколко мили от родното място на папата - Долтън, Илинойс.

Интериорът включва етикети на седалките с флага на Чикаго, бродерия на силуета на града върху централната конзола и гравюри на базиликата "Свети Петър".

Моделът е оборудван с 3,3-литров V6 хибриден двигател (заимстван от полицейските версии на модела, тъй като стандартно хибридът вече не се предлага за граждански лица) и антена, съвместима с европейските радиосистеми.

Автомобилът разполага с регистрационни табели с надписи "DA POPE" и "LEO XIV".

: Заедно с ключовете, семейство Фарли предадоха снимка на екипа от завода, ръкописни писма от работниците и кутия от любимата пица на папата от чикагското заведение Aurelio's Pizza.