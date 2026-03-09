Страните от Г-7 освобождават спешно петролни запаси, за да намалят цената

Министрите на финансите на страните от Г7 ще обсъдят днес координирано освобождаване на петролни запаси, организирано от Международната агенция по енергетика, съобщи "Файненшъл Таймс".

Три страни от Г-7, включително САЩ, досега са изразили подкрепа за идеята, посочи финансово издание, позовавайки се на неназовани източници, като добави, че министрите и изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол ще проведат телефонен разговор, за да обсъдят въздействието на войната с Иран.

Срещата идва на фона на скока на цените на петрола с над 25% по-рано в понеделник, доближавайки 120 долара за барел - най-високите нива от първата половина на 2022 г., тъй като някои големи производители в Близкия изток намалиха производството и доставките, а разрастващата се война между САЩ и Израел с Иран засили опасения от продължителни прекъсвания на корабоплаването в региона и по-специално през Ормузкия проток.

Новината помогна за известно ограничаване на днешния първоначален силен ценови ръст, като към 10.00 часа българско време фючърсите на петрол Брент поскъпват с близо 15% към 10,60 долара за барел, а тези на американския лек суров петрол WTI - с 11,4% към 101,25 долара за барел.

32-те страни членове на МАЕ държат стратегически резерви като част от колективна система за извънредни ситуации, предназначена за кризи с цените на петрола. Един от източниците на "Файненшъл таймс" заяви, че някои американски служители смятат, че би било възможно съвместното освобождаване в диапазона от 300 до 400 милиона барела, което се равнявана на 25% до 30% от общия резерв в размер на 1,2 млрд. барела.

От създаването на организацията е имало пет колективни освобождавания на част от петролните резерви от държави-членки на МАЕ. Последните две бяха през 2022 г., за да се противодейства на скока на цените на петрола след руската инвазия в Украйна през първите месеци на войната.

През миналата седмица МАЕ проведе извънредна среща, за да обмисли варианти за справяне с възникваща криза с доставките на петрол. В документ, подготвен за срещата, се казва, че МАЕ е "готова да действа в подкрепа на стабилността на петролните пазари". В поверителния документ се отбелязва, че страните от МАЕ държат над 1,24 милиарда барела публични запаси, в допълнение към още около 600 милиона барела индустриални запаси, които биха могли да осигурят допълнително предлагане на пазара, ако е необходимо.

Тези запаси биха могли да покрият близо един месец от общото търсене на петрол в страните от МАЕ и над 140 дни нетен внос, се казва в документа. САЩ и Япония представляват около 700 милиона барела от общо 1,24 милиарда барела.

Китай, който не е пълноправен член на МАЕ, също разполага с огромни петролни резерви, които е натрупал през последните 12 месеца. Анализаторите изчисляват, че Пекин разполага с между 1,1 и 1,4 милиарда барела петрол, които потенциално биха покрили до около 140 дни вътрешно търсене на внос на петрол.

Днешната среща на Г-7 се провежда в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп е изправен пред натиск да спре стръмното покачване на цената на суровия петрол от началото на войната. Средната цена на бензина в САЩ се повиши до 3,45 долара за галон до неделя, от 2,98 долара за галон преди седмица, и е обречена да продължи да се повишава, освен ако Тръмп не успее да обърне тенденцията.

В социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп отхвърли притесненията като написа, че "краткосрочният скок на цените на петрола, който ще падне бързо, когато унищожим ядрената заплаха от Иран, е много малка цена за САЩ и света за сигурност и мир. Само глупаци мислят друго!".

Увеличението на цените на петрола през последната седмица предизвика глобални последици, заплашвайки с глобален инфлационен скок, който може да нанесе трайни щети на икономическия растеж в целия свят.

Китай, Индия, Южна Корея, Япония, Германия, Италия и Испания са сред най-големите вносители на суров петрол, което ги прави силно изложени на ценови шокове.

Междувременно Бахрейн съобщи, че Иран е поразил нейна петролна рафинерия. Израелската армия е нанесла удари по цели в централната част на Иран, включително вътрешни командни центрове за сигурност и площадки за изстрелване на ракети. Това са първите удари на Израел след като Техеран посочи Моджтаба Хаменей за върховен лидер на Ислямската република.