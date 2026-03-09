Март носи повече светлина и енергия за ново начало. През целия месец избрани смартчасовници и безжични слушалки Huawei са с до 25% отстъпка в А1. Те съчетават стилен дизайн и интелигентни функции, които се вписват естествено в динамичното ежедневие, като всички модели са съвместими както с Android, така и с iOS. Това е подходящ момент за избор на ново устройство – за повече движение, по-добра организация на деня и звук, който ви следва навсякъде.

Huawei Watch Ultimate 2 LTE – за приключенците по дух

Huawei Watch Ultimate 2 LTE поставя нов стандарт в индустрията като първия смартчасовник със сонарно-базирана комуникация под вода. Създаден с корпус от аморфен метал и 1,5-инчов LTPO дисплей от сапфирен кристал, моделът е готов за всяко предизвикателство – от динамичното градско ежедневие до гмуркане на дълбочина до 150 метра. Смартчасовникът разполага с мултисензорната X-TAP технология за бързо и прецизно проследяване на здравето, автономни разговори чрез eSIM с AI шумопотискане и ново поколение Expedition Mode за приключения на голяма надморска височина. С функцията Health Glance получавате обобщен преглед на над 10 ключови здравни показателя – от кислород в кръвта и качество на съня до ЕКГ и анализ на пулсова аритмия – само с едно докосване. А Health Insights предоставя задълбочен анализ за цялостното състояние на организма. До 31 март Huawei Watch Ultimate 2 LTE Black e достъпен за 669,98 евро/1310,37 в брой с план Unlimited Ultra.

Huawei Watch 5 LTE – свобода със стил

Свободата да останете свързани, дори когато телефонът не е с вас, е сред ключовите предимства на Huawei Watch 5 LTE. Моделът позволява разговори, съобщения и сърфиране в интернет директно от китката, благодарение на eSIM. С 46 мм или 42 мм корпус от първокласни материали и AMOLED дисплей със сапфирено стъкло, часовникът съчетава премиум визия и висока издръжливост. С над 100 спортни режима и иновативната X-TAP технология, Watch 5 подпомага активния начин на живот и проследява здравните показатели през целия ден. Функцията One-tap Health Glance предоставя информация за до 10 ключови индикатора за по-малко от минута. Батерията издържа до 11 дни при 46 мм версия и до 7 дни при 42 мм, като поддържа бързо безжично зареждане. В периода на кампанията Huawei Watch 5 42 мм White се предлага за 329,98 евро/645,38 лева, а 46 мм Purple – за 369,98 евро/723,62 лева с план Unlimited Ultra.

Huawei FreeBuds Pro 4 – когато музиката оживява

Huawei FreeBuds Pro 4 предлагат аудио предаване без загуба до 2.3 Mbps и са сертифицирани по HWA Lossless и Hi-Res Wireless Audio стандартите. Професионално настроени от музиканти от Централната музикална консерватория, те разполагат с два персонализирани режима – Classical и Balanced – за пълноценно музикално изживяване. Моделът използва усъвършенствана система за активно шумопотискане с микрофон за костна проводимост и три допълнителни микрофона, осигуряващи кристално ясни разговори дори в шумна среда. Батерията издържа до 33 часа с кутията за зареждане, като по време на кампанията са достъпни за 169,98 евро/332,45 лв. в брой с план Unlimited Ultra.

Huawei FreeBuds 6 – чуйте разликата

Huawei FreeBuds 6 впечатляват с open-fit дизайн, двойни говорители и звук без загуби до 2.3 Mbps. Отличават се с капковидна форма и плавни извивки, които елегантно следват контура на ухото и добавят дискретен блясък към всяка визия. Технологията за активно шумопотискане осигурява ясно звучене на музика и разговори в динамична среда – от офис до спортно събитие, като също разполагат с Classical и Balanced режим. Само 5 минути зареждане осигуряват до 2.5 часа слушане, а напълно зареден кейс – до 36 часа. Моделът поддържа свързване с две устройства едновременно – практично решение за плавен преход между работа и лични разговори. До 31 март Huawei FreeBuds 6 се предлагат за 109,98 евро/215,10 лв. в брой с план Unlimited Ultra.

Пълната селекция смартчасовници и безжични слушалки Huawei с до 25% отстъпка, сред които и Watch Ultimate, Watch D2, FreeBuds SE4 ANC, Huawei FreeArc и FreeClip, можете да разгледате онлайн на сайта на телекома или в магазините на А1.