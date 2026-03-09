Газът задмина петрола по поскъпване - днес скочи с 30%

Фючърсите на природния газ в Европа поскъпнаха в началото на днешната търговия с цели 30% над 69 евро за мегаватчас - най-високо ниво от януари 2023 г. и задълбочавайки възходящото рали от близо 67% през миналата седмица, предаде "Блумбърг".

Драматичният ръст над 69 евро/MWh дойде след сутрешно също толкова рязко поскъпване на петролните фючърси към 120 долара за барел, тъй като все повече големи производители от Близкия изток ограничиха производството на енергийни суровини, а Ормузкият проток остана ефективно затворен. Фючърсите на американския природен газ също се повишиха, достигайки най-високото си ниво от месец.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран е вече в десетия си ден и не показва признаци на облекчаване, което води до повече несигурност на енергийните пазари и засилва инфлационния натиск. През миналата седмица затвори катарския ключов енергиен обект "Рас Лафан", най-големият завод за втечнен природен газ (LNG) в света на QatarEnergy.

Газовите пазари Европа са в по-уязвимо положение, тъй като зимата приключва с доста изчерпани запаси на газохранилищата в ЕС. Това означава, че ще трябва да се купуват повече товари втечнен природен газ това лято, за да бъдат запълнени отново, борейки се с купувачи в Азия за ограничен набор от доставки, ако потоците от Близкия изток не могат да достигнат до световните пазари.

Русия пък заплаши през миналата седмица, че ще обмисли спиране на износа на природен газ за Европа.

Междувременно "Файненшъл таймс" предаде, че днес финансовите министри на Г-7 ще обсъдят евентуално координирано освобождаване на петрол с Международната агенция по енергетика. Това парира част от сутрешното рязко поскъпване на петрола и върна цената на априлските фючърси на нидерландския газов хъб TTF към 62 евро за мегаватчас, но това все още представлява ръст в рамките на деня с близо 16%.