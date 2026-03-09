ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

0,3% инфлация отчете НСИ за февруари

Еврото леко отслабва спрямо долара

1636
Еврото леко отслабва спрямо долара Снимка: Pixabay

Курсът на еврото се понижи спрямо щатския долар в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, информира БТА. 

Еврото загуби 0,1 на сто до 1,1521 долара за евро към 10:35 ч. българско време. 

Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1561 долара за едно евро. 

Спрямо швейцарския франк еврото губи 0,4 на сто до 0,8981франка, спрямо британската лира - 0,01 на сто до 0,8655 бр. лири за евро, но спрямо японската йена поскъпва минимално - с 0,04 на сто до 182,73 йени за едно евро. 

