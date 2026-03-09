Владимир Иванов: Какаото поевтиня от 10 до 3,5 долара за кг, олиото - от 1535 до 1421 долара за тон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

И във втория кораб със слънчоглед, акустирал у нас, има завишени норми на пестициди, предприемат се мерки тази стока да не влиза на европейския пазар

Приключи процесът по преход към еврото, останаха чисто технически въпроси по изземане на останалата левова парична маса. Много малко остана - 3,7 млрд. лв. неприбрани, 88% са прибрани. Но и в другите страни остават около 10-12% неприбрани - погинали, изчезнали, за колекциониране.

Това каза Владимир Иванов на брифинга на Координационния център към механизма за въвеждане на еврото. Той припомни, Законът за въвеждане на еврото действа до 8 август и търговците да имат предвид че дотогава трябва да внимават за превалутиране, двойно етикиране, необосновано повишаване на цените.

В "Български пощи" в периода 2 - 6 март са извършени 7994 операции за 9,295 млн. лв. А от началото на годината - 16964 операции за 245 млн. лв. Започва скоро и третият период за раздаване на пенсии, осигурени са нивата на сигурност.

Между 26 февруари - 5 март има 8 нови случая за неистински евробанкноти, сред които и реквизитни. Образувано е 1 досъдебно производство, 5 преписки, 2 проверки, 9 броя иззети банкноти. Засечени са и опити за интернет измами за въвеждане в заблуждение на потребители.

От началото на годината са хванати 171 случая за фалшиви банкноти. МВР продължава да извършва системни оперативни превантивни мероприятия.

КЗП в периода 27 февруари -4 март е извършила 130 проверки, образувани са 16 акта, няма издадени наказателни постановления и сключени споразумения. Сред проверените обекти са магазини за облекло, козметика, платове, парфюмерия, перилни препарати. 421 стоки с необосновано увеличение са открити.

През изминалата седмица са подадени 963 жалби и сигнали, което е намаление спрямо предходната седмица, но вече малка част са свързани вече с еврозоната.

От началото на годината 324 сигнала са обработени за онлайн търговци, издадени са 35 наказателни постановления. Няма тенденция за повишаване на цените извън сезонни и производствени причини.

НАП в периода 10 ноември - 5 март е извършила 10953 проверки, открити са 618 нарушения, 844 преписки, 207 постановления.

БАБХ за седмицата е направила 619 проверки, 112 съвместно с КЗП в заведения за обществено хранене, 29 предписания, 5 наказателни преписки. Нарушенията, открити в заведенията, са влагане на имитиращи храни, грешно етикиране, проблеми в сградов фонд, липса на информация в менюто за имитиращ продукт, грешна документация. 17 кг месо и месни продукти с изтекъл срок на годност са възбранени, 11 млечни продукта са пратени в лаборатория, както и 7 проби на други храни. От предишната седмица при брашно и малотраен колбас са открити нарушения.

Относно вноса на слънчоглед - и във втория кораб има завишени норми на пестициди, предприемат се мерки тази стока да не влиза на европейския пазар, каза още Иванов.

Той даде данни за цените на борсите на основни хранителни продукти. Царевицата е стабилна през последните три години, цената е 169 долара на тон. На захарта е 407 долара за тон.

Олиото вече започва да поевтинява след споразумението Меркосур, през последните две седмици има спад - от 1535 долара до 1421 долара на тон, което са близки нива до тези от миналата година.

При какаото също има сериозен спад за 2 месеца - от 10 до 3,5 долара за кг, което значи, че може да очакваме поевтиняване и на продуктите по магазините. При арабиката е по- слаб трендът, но все пак има устойчиви цени.

Относно горивата Иванов потвърди, че на световните борсови пазари има повишение на цената, което се пренася с между 5 и 15 евроцента към бензиностанциите, но е рано да се говори за тенденции.

На едро измененията в цените на храните от началото на годината са:

захар - намаление с 2 цента

фасул - 17 надолу

ориз - 3 надолу

олио - 9 нагоре

яйца - без изменение

кашкавал - 15 цента увеличение

сирене - 3 цента нагоре

масло - 15 нагоре

кисело мляко - 3 цента надолу

прясно мляко + 5

свинско месо - 29

пилешко +1

домат + 12

краставица + 17

картоф + 8

зеле + 4

моркови + 5

лук + 5

червен пипер + 1,14

зелен пипер+ 1,73

тиквичка + 1,52

лимон + 49

банан - 3

мандарина + 30

портокал + 1.23

На годишна база измененията в цените са:

домати + 32%

краставици + 42%

тиквички + 102%

лимони + 73%

червен пипер + 17%

мандарини + 7%

портокали + 7%

картофи - 29%

зеле - 29%

моркови + 3%

лук -29%

захар - 4%

фасул -11%

ориз -3%

брашно +3%

олио +3%

яйца + 37%

кашкавал +3%

сирене +3%

масло +6%

прясно кисело +1%