https://www.24chasa.bg/biznes/article/22433201 www.24chasa.bg

Флаш инфлацията през февруари - 0,3%, главно идва от услугите

Албена Арабаджиева

[email protected]

2552
Атанас Атанасов, председател на Националния статистически институт

Флаш данните за февруари показват, че месечна инфлация 0,3%, а годишната - 3,3% по индекса на потребителските цени.

Това каза председателят на НСИ Атанас Атанасов на брифинга на Координационния център към механизма за въвеждане на еврото. Увеличението идва основно от услугите. Най-много поскъпване има в категория развлечение, спорт и култура от 15,3%, там се включват и пакетните почивки, спортни мероприятия, градински продукти. На второ място са  услугите на ресторанти и хотели, където поскъпването е с 9,1%. При образователните услуги повишението е 8,6% - това са частни училища, университети, курсове. С 6,3% се увеличават цените на алкохол и тютюневи изделия.

От друга страна, намаление има при здравеопазването с 4%, информации и комуникации с 3%, това са мобилни телефони, таблети, лаптопи, телевизори, както и при транспорт - с 1,9%.

Годишната инфлация в Еврозоната е 1,9%, а в България е 2% по хармонизирания индекс на потребителските цени. Месечната инфлация у нас е 0,1%, в Кипър единствено е по-ниска.

Атанас Атанасов, председател на Националния статистически институт

