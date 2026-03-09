Европейските борси откриха със срив заради войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейските фондови пазари откриха с рязък спад сесиите си в началото на новата седмица, под натиска на ескалацията на конфликта в Близкия изток и скока при цените на петрола, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Германският водещ индекс Dax се срина с 2,49 на сто до равнище 23 002,88 пункта, а френският САС 40 – с 2,53 на сто до 7791,65 пункта.

Италианският индекс FTSE MIB изтри 2,35 на сто от стойността си до 43 115,98 пункта, докато британският FTSE 100 се понижи с 1,7 на сто до 10 109,88 пункта.

Испанският IBEX 35 също е надолу – с цели 2,92 на сто до ниво 16 575,10 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 отслабна с 2,17 на сто до 585,68 пункта, като основните борси и всички сектори, с изключение на компаниите за петрол и газ, отбелязаха спадове.

Скокът цени на петрола, които тази сутрин се покачиха с над 25 на сто, преминавайки над 110 долара за барел за първи път от 2022 г., последва спиране да добивите от някои страни от Персийския залив след атаки с ирански ракети и дронове.