Новият директор на НАП: Продължаваме повишаването на събираемостта на данъците

Продължаване на работата за повишаване на приходите от данъци и осигуровки, намаляване на дела на сивата икономика и осигуряване на приемственост са основните приоритети на новия изпълнителен директор на Националната агенция за приходите Милена Кръстанова. Това стана известно от думите ѝ по време на редовния брифинг на координационния център към Механизма за еврото, който се проведе в сградата на Министерски съвет в София.

"Основните ми приоритети са продължаване на активната работа на цялата агенция за повишаване на приходите от данъци и осигурителни вноски, както и до момента е било и намаляване на дела на сивата икономика", каза Кръстанова.

"Другият основен приоритет е запазване на приемствеността в агенцията и осигуряване на спокойна работа на служителите в нея", добави тя.

В отговор на журналистически въпрос, Кръстанова уточни, че досегашният изпълнителен директор на приходната агенция Христо Марков остава в системата на НАП, като се завръща на поста заместник-изпълнителен директор, който заемаше преди да оглави институцията.