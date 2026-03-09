Новият директор на НАП: Продължаваме повишаването на събираемостта на данъците

Продължаване на работата за повишаване на приходите от данъци и осигуровки, намаляване на дела на сивата икономика и осигуряване на приемственост са основните приоритети на новия изпълнителен директор на Националната агенция за приходите Милена Кръстанова. Това стана известно от думите ѝ по време на редовния брифинг на координационния център към Механизма за еврото, който се проведе в сградата на Министерски съвет в София.
"Основните ми приоритети са продължаване на активната работа на цялата агенция за повишаване на приходите от данъци и осигурителни вноски, както и до момента е било и намаляване на дела на сивата икономика", каза Кръстанова.
"Другият основен приоритет е запазване на приемствеността в агенцията и осигуряване на спокойна работа на служителите в нея", добави тя.
В отговор на журналистически въпрос, Кръстанова уточни, че досегашният изпълнителен директор на приходната агенция Христо Марков остава в системата на НАП, като се завръща на поста заместник-изпълнителен директор, който заемаше преди да оглави институцията.