tbi bank продължава да предоставя все повече гъвкавост за клиентите си. Абсолютно всяко едно плащане с карта neon вече може да бъде разделено на вноски само с едно докосване в мобилното супер приложение tbi bank app. Банката премахна досегашния праг за минимална сума от 20,45 евро, като по този начин направи функционалността достъпна за всички трансакции, без значение от тяхната стойност.

Независимо дали плащат за хранителни стоки, гориво, дрехи, билети за концерт, технологични устройства, лекарства, а дори и за по-малки покупки като сутрешно кафе или билет за обществения транспорт, потребителите имат пълен контрол над управлението на разходите си и могат да ги отложат напред във времето. Нещо повече, опцията за разделяне на 3 равни месечни вноски е без никакви лихви и такси.

За да се възползват от възможността, клиентите на tbi bank трябва единствено да активират безплатно „Шопинг лимит“. Наред с това, той дава и допълнителни средства (до 2,500 евро) за различни ежедневни нужди, които са на разположение по всяко време, за всякакви покупки. Над 100 хиляди българи вече се възползват от гъвкавото финансово решение. Благодарение на единствения по рода си в България бутон за мигновено превключване в приложението, потребителите могат да изберат на момента да платят с лични средства от сметката към карта neon или със средства на банката от „Шопинг лимита“.

За разлика от други банкови продукти на българския пазар, да притежаваш neon и tbi bank app не струва нищo. Те спестяват на клиентите традиционните банкови месечни такси и предоставят неограничен брой безплатни незабавни преводи в евро. С няколко клика в tbi bank app може да се открие депозит с едни от най-високите лихви в България или гъвкава спестовна сметка „Касичка“, която олихвява наличните средства, докато клиентите запазват пълен достъп за използване на парите си по всяко време. Наред с всичко това, шопинг секция с над 200 любими марки позволява на потребителите да пазаруват удобно, сигурно и изгодно директно в приложението на банката.

Всеки има възможност да се регистрира в рамките на около 30 секунди, за да разгледа основните функции на супер приложението на tbi bank, дори преди да стане клиент на банката.