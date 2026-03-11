Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)

Интернетът отдавна не е просто услуга. Той се е превърнал в ежедневие - работа, забавление, връзка със семейството, сигурност...

Очакванията ни за качеството и бързината са все по-големи, затова най-добрият начин компанията, която ни доставя интернет, е не да догонва тези очаквания, а да ги изпреварва. По-бърза връзка, оптична мрежа във всяка стая на дома, неограничен достъп, телевизия, която се е превърнала в персонално дигитално изживяване.

Vivacom е първата компания в България, която въведе услугата FTTR (Fiber to the room: FTTR интернет с Wi-Fi 7 – оптика до всяка стая).

„За нас това е много голямо предимство, защото първо така гарантираме скороста на клиентите, второ, даваме високо качество и трето, буквално във всяка стая на дома можем да предоставим това, което клиентът си е заявил“, коментира Надя Йоргова, мениджър „Фиксирани услуги“ във Vivacom в подкаста „Без напрежение“ с Георги Милков.

Тя добави, че новите тарифи за домашен интернет през мобилната 5G и 4G мрежа на Vivacom са с 3 пъти по-висока скорост и така дори и на отдалечени места хората могат да разчитат на интернет, който стига за всичко и е неограничен.