Сърбия забрани износа на суров петрол, бензин и дизел

В отговор на глобалните смущения в доставките на петрол, причинени от ескалацията на напрежението в Близкия изток, днес сръбското правителство е взело решение за налагане на временна забрана за износ на суров петрол, бензин и дизел, съобщава регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

„Решението е временно и беше взето на извънредно заседание сутринта. То се отнася до налагането на забрана за износ на дизел, бензин и суров петрол, която ще е в сила до 19 март. Целта на това ограничение е да се защити вътрешният пазар от недостиг и скокове в цените поради глобалните смущения на световния пазар", заяви днес министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович.

Тя подчерта още, че Сърбия е страна, в която гражданите плащат за петролни деривати „по-евтино, отколкото е реалната им цена на борсата", и че „държавата прави всичко възможно да защити гражданите и икономиката".

Към настоящия момент литър бензин в Сърбия струва около 180 сръбски динара (1,53 евро), а литър дизел – 198 динара (1,69 евро), отбелязва медията, като подчертава, че цените на горивата на сръбските бензиностанции са сред най-високите в региона.