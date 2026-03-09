Кристалина Георгиева: Държавите да се готвят за възможни тежки икономически сътресения

Държавите трябва да се подготвят за възможни тежки икономически сътресения, ако конфликтът в Близкия изток се проточи, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от Блумбърг.

Изказването ѝ беше направено на симпозиум в Токио, след като цените на петрола се повишиха до близо 120 долара за барел на фона на ескалиращото напрежение в региона и затрудненията по ключови енергийни транспортни маршрути, съобщава БТА.

Според Георгиева продължителните военни действия могат да окажат значително влияние върху пазарните настроения, икономическия растеж и инфлацията, което ще постави нови предизвикателства пред икономическата политика на държавите.

„Ако новият конфликт се проточи, той има очевиден потенциал да повлияе на пазарните настроения, растежа и инфлацията, поставяйки нови изисквания към политиците", заяви тя. По думите ѝ, дори след края на конфликта могат да възникнат нови сътресения, което означава, че несигурността ще се запази. „В тази нова глобална среда трябва да мислим за немислимото и да се подготвим за него", добави Георгиева.

Тя призова страните да укрепят вътрешните си икономически политики и институции, за да разполагат с достатъчно ресурси и инструменти за реакция при бъдещи шокове.

Изказването ѝ идва на фона на силно поскъпване на петрола и напрежение около транспортните маршрути в Персийския залив. Обединените арабски емирства и Кувейт се присъединиха към Ирак в намаляването на добива, след като складовете им се запълват бързо заради фактическото затваряне на Ормузкия проток.

По данни на МВФ корабоплаването през Ормузкия проток е намаляло с около 90 процента. Проливът е ключов за световните енергийни доставки, като през него преминава приблизително една пета от глобалното предлагане на петрол и значителна част от търговията с втечнен природен газ.

Георгиева предупреди, че трайно увеличение на енергийните цени с 10 процента за една година може да повиши световната инфлация с около 0,4 процентни пункта и да забави икономическия растеж. По-подробен анализ на въздействието се очаква в следващия доклад „Световни икономически перспективи" на МВФ, който ще бъде публикуван през април.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп коментира поскъпването на петрола в публикация в социалната си платформа „Трут Сошъл" (Truth Social), като заяви, че краткосрочните колебания на цените са „много малка цена", която трябва да бъде платена, и котировките ще спаднат бързо, когато заплахата от иранската ядрена програма бъде отстранена.

Георгиева призова правителствата да укрепят икономическите си политики и институционалната среда, за да изградят по-устойчиви икономики и да могат по-ефективно да реагират на бъдещи кризи.