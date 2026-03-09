Нови програми за фирмите в Северна България обсъди министър Младенова с Агенцията за малките и средните предприятия

Нови пилотни проекти и програми, които стартират за развитие и насърчаване на малките и средните предприятия, бяха обсъдени на срещи между министъра на иновациите и растежа Ирена Младенова с изпълнителните директори на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Бойко Таков и Ангел Иванов.

Една от програмите е за компании в Северна България – програмата „Северът в растеж". Тя има за цел да повиши управленския потенциал, износа на фирмите и внедряването на технологии, иновации и AI. В тази връзка предстоят информационни дни във Враца (10 март), Монтана (11 март) и Видин (12 март), където местният бизнес ще може да научи повече за възможностите за подкрепа. По друга програма минимум 200 малки и средни фирми от България и Сърбия ще получат подкрепа в 4 ключови области – дигитализация, интернационализация, зелена икономика и туризъм.

От ИАНМСП увериха, че през годината ще надградят подкрепата към МСП, като в партньорство с Българската фондова борса ще реализират програма за подпомагане на компании за листване на капиталовите пазари. Обсъдени бяха и предстоящите бизнес форуми, които ИАНМСП ще организира през следващите месеци.

По време на срещата с БАИ беше обсъдено изпълнението на мерките за привличането на инвестиции във високотехнологичните сектори, подкрепата за потенциални и съществуващи инвеститори и заявените инвестиционни намерения към момента. Министър Младенова постави акцент върху необходимостта от оптимизация на процеса за сертифициране на проектите с цел по-бързи срокове на административните процедури.

На срещите присъства и зам.-министърът на иновациите и растежа Мира Йосифова.