КТ "Подкрепа": Кабинетът да предложи план за ограничаване на ефекта от вдигането на цените на петрола

КТ "Подкрепа" предлага правителството незабавно да предложи план за действие за ограничаване на ефекта от повишаване на цените на петрола с цел защита на икономиката, работещите и хората в риск от бедност и социално изключване, който да обсъди със социалните партньори и обществото. Това заявиха от синдиката в съобщение, изпратено до медиите.

Заради увеличаване на цената на нефта през последните две седмици, от конфедерацията поставят въпроса дали държавата има план за преодоляване на петролната криза, която ще доведе до обедняване и свиване на потреблението и икономиката, пише БТА.

Цените на петрола преди ударите срещу Иран се движеха около 60 долара за барел, а към днешна дата цените се движат около 110 долара за барел, което е увеличение с 60% на цената на нефта за около две седмици.

В България увеличение на цената на нефта с 10% води до 4% увеличение на горивата, съответно до допълнителна инфлация от 0,4% на стоките и услугите, посочиха от КТ „Подкрепа“. Според конфедерацията при 60% увеличение на цената на нефта може да се очаква с голяма вероятност до 24% увеличение на горивата, като в последните години дизелът поскъпва повече от бензините, което пряко удря икономиката. Ръст от 24% на цената на горивата на дребно ще доведе до директни 2,4% ръст на цените на стоките и услугите.

При очакванията петролът да поскъпне до нива от 130 долара за барел това ще бъде приблизително двойно нарастване на цената, което ще доведе до допълнителна инфлация. Заради увеличените цени ще се свие потреблението, ако в обозримо бъдеще пазара не се нормализира поради невъзможността да се компенсират своевременно доходите на домакинствата.

При изоставащо актуализиране на заплатите за последните две години и липса на редовен бюджет за 2026 г. бедността ще нарасне, включително и сред работещите, като прекият ефект ще бъде намаляване на потреблението, пропорционално на инфлацията.

Продължаващата няколко години политическа и геополитическа нестабилност, както и рецесията във водещите европейски икономики (Германия и Франция), нарастването на дълга на държавите-членки, броженията на земеделските производители срещу водената от ЕС политика в областта на земеделието, може обосновано да се предположи, че е много вероятно да продължи процесът по затварянето на предприятия, да се увеличат нивата на безработица, на миграция, на сивата икономика и на бедността.

Утре на извънредно заседание парламентът ще изслуша служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция „Митници“ Георги Димов, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД Румен Спецов във връзка с доставката на горива.