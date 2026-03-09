ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ядем плодове от четири континента, зеленчукът идва...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22435560 www.24chasa.bg

Още три сигнала за дронове над летището в София тази нощ. Не са отклонявали самолети

Марияна Бойкова

[email protected]

11260
СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Още 3 сигнала за дронове над летище "Васил Левски" в София е имало тези нощ, потвърдиха от аеропорта. Не се е наложило да отклоняват самолети, както това се случи в събота. Тогава системата за наблюдение на летището е засякла два безпилотни апарата, а полет от Кьолн бе пренасочен към Варна, а друг - от Лондон, към летището в Пловдив.

По неофициална информация за инцидента в събота е разпитан служител на авиокомпания, оперираща на аерогарата. Мъжът, който е 40-годишен, е обяснил, че е любител фотограф и обича да снима излитащи и кацащи самолети. Той е дал обяснения в МВР и е бил освободен.

През нощта на понеделник не са пренасочвани полети. Само един самолет е кръжал малко повече над София и е кацнал на аеропорта с 11 минути закъснение. Изчакали са на земята излитащи самолети, докато се установи, че траекторията за излитане е безопасна.

По неофициална информация няма задържан за появата на трите безпилотни апарата над летището. 

 

СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди