Ирина Щонова и посланикът на Германия обсъдиха инвестициите и икономическото сътрудничество

Основен приоритет е да осигурим стабилен мост между предходното и бъдещото правителство, така че да няма сътресения – както в публичния, така и в частния сектор. Това каза министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова по време на среща с Н. Пр. Ирене Мария Планк, извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Германия, съобщиха от министерството на иковомиката и индустрията.

„Германия традиционно е най-големият ни икономически партньор. В тези месеци се надявам да работим заедно за задълбочаване на тези връзки, за насърчаване на инвестициите и за подкрепа на компаниите, които оперират на двата пазара", подчерта Ирина Щонова. По думите ѝ сред най-големите предизвикателства в следващите месеци остават инфлационните процеси и представи част от мерките в тази сфера. Тя допълни, че ще разчита на експертите в Министерството за продължаване на започнатите дългосрочни реформи и няма да допусне забавяне на ключови проекти. В тази връзка бе обсъден и съвместният проект между ВМЗ и германския технологичен концерн „Райнметал".

Към момента българската страна е изпълнила всички необходими действия по този стратегически проект, подчерта посланик Ирене Планк. Тя поздрави Ирина Щонова за встъпването ѝ в длъжност и подчерта, че се радва на възможността да продължат доброто си сътрудничество. Двете страни обсъдиха още предстоящото споразумение между ЕС и Меркосур, Зелената сделка и сътрудничеството в областта на инвестициите.