https://www.24chasa.bg/biznes/article/22435640 www.24chasa.bg

Петролът на ОПЕК поскъпна със 7 на сто до 96,40 долара за барел

2748
Петрол СНИМКА: Pixabay

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) в петък достигна 96,40 долара за барел, което представлява ръст от 7 на сто от четвъртък, съобщи днес на страницата си петролният картел.

На 27 февруари, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, петролът на ОПЕК се котираше за 70,07 долара за барел. 

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела), пише БТА. 

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 година.

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

Петрол СНИМКА: Pixabay

