Министър Исмаилов: Над 60% от пощенските служители са на минимална заплата, а директорът получава над 7600 евро

„Недопустимо е 60% от служителите на "Български пощи" да са на минимална заплата, предприятието постоянно да генерира загуби и всяка година да чака субсидия от държавния бюджет, качеството на услугите и приходите да не се подобряват, а в това време изпълнителният директор да получава заплата от над 7600 евро месечно. Възнагражденията на изпълнителния директор и на Борда на директорите ще бъдат намалени. Тяхно задължение е да осигурят високи приходи на дружеството и да управляват парите на данъкоплатците с грижата на добър стопанин". Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по повод стачката на пощенските служители.

Той заяви, че ги подкрепя и е убеден, че хората, които ежедневно поддържат тази важна обществена услуга, заслужават достойно и справедливо заплащане и по-добри условия за своя труд. Още в петък, на среща със синдикални организации, ми Исмаилов е обявил, че една от първите му задачи е била да възложи одит на управлението и финансовото състояние на пощенския оператор.

Той информира, че внася в Министерски съвет предложение за авансово предоставяне на средства на "Български пощи" в размер на 5 млн. евро. „Ще се позова на решение на Европейската комисия от декември 2025 г., което променя максимално допустимия годишен размер на компенсацията за услуги от общ икономически интерес от 15 на 20 млн. евро", обясни той.