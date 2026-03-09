Инвеститорското доверие в еврозоната отслабва на фона на конфликта в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доверието на инвеститорите в икономиката на еврозоната отбелязва тримесечен минимум през март след избухването на войната в Иран, което поражда опасения за неотдавнашния подем във валутния блок. Това сочи проучване, проведено от института за поведенчески изследвания "Сентикс" (Sentix), публикувано днес и цитирано от ДПА и БТА.

След три поредни повишения индексът, измерващ инвеститорското доверие, спадна до -3,1 пункта през март, отговаряйки на очакванията, след растеж с 4,2 пункта през февруари.

Показателят отбеляза тримесечен минимум, след като ескалацията на войната в Иран оказа натиск върху световните енергийни пазари.

Атаките срещу енергийната инфраструктура и нарушенията на корабоплаването в Персийския залив подкопават доверието, заяви "Сентикс".

Индексът за текущата ситуация се е свил до -9,5 пункта спрямо -6,8 пункта през февруари, като отчетливо остава в отрицателна територия.

В същото време спадът в икономическите очаквания е особено силно изразен, като съотвтеният индекс се срина до 3,5 пункта спрямо 15,8 пункта преди месец.

"Сентикс" отбелязва, че шокът от скока в цените на енергията и геополитическите рискове понижава предишния оптимизъм за икономиката на еврозоната.

Тенденцията в доверието на инвеститорите в икономиката на Германия също понася забележим удар през март. Индексът на инвеститорското доверие на "Сентикс" отстъпи до -12,1 пункта през март спрямо -6,9 пункта през предходния месец.

Въпреки това картината остава смесена. Индикаторът за текущата ситуация се повиши до -25,0 пункта от -27,5 пункта, а индексът за очакванията спадна до 1,8 пункта от 16,3 пункта.