ЕС със специална наредба за изкуствения звук от електрическите автомобили

Едно от предимствата на електрическите коли е, че не издават почти никакъв шум. Но това скоро може да се промени, пише Auto Bild.

ЕС ще издаде правен стандарт за изкуствени звуци на двигателя, които могат да се чуят извън самия електромобил. Например, ще се симулират звуците на V8 двигател и смяната на предавките.

Така наречената система за подобряване на външния звук (ESES) се състои от звуков генератор и високоговорители.

Тя не бива да се бърка със системата за акустично предупреждение за превозни средства (AVAS), която е задължителна от 2019 г.

Автомобилните ентусиасти смятат електрическите коли за бездушни, защото няма звук от двигателя.

Производителите на автомобили вече продават тази опция под имена като Electric Sport Sound (Porsche) или ID.Sound (VW), а сега цялата система от симулирани външни звуци трябва да бъде легализирана. Системата ще може да се активира и деактивира.

Все още не е известно колко децибела ще бъдат разрешени от Брюксел.