Дизелът по 1,50, а до края на седмицата - 1,60 евро (Обзор)

Поскъпването на горивата след поредното увеличение на петрола вече е факт и още в понеделник цената на дизела по бензиностанциите на големите вериги стигна 1,43-1,45 евро за литър. Във вторник се очаква да мине над 1,50 евро, а до края на седмицата се очаква да се качи и до 1,60 евро. При масовия бензин цените ще бъдат с 5-6 евроцента по-ниски. При отварянето на пазара в понеделник котировките на петрола стигнаха 118 долара, но в края на деня паднаха до малко над 102 долара.

От големите вериги ниски цени предлага "Лукойл", но компанията няма как да ги задържи дълго време, въпреки че рафинерията в Бургас е нейна собственост. Твърденията, че тя има дългосрочни договори за доставка на нефт по фиксирани цени не са точни, поясниха енергийни експерти. В договорите всъщност е фиксирана формулата за цената, но не и нейната стойност.

Доставките на нефт стават по договорена цена, но към нея има т.нар. хеджиране или застраховка и транспорт. Това означава, че международна финансова компания е поела гаранция, че ако цената при доставката е по-ниска спрямо тази, посочена в договора, тя ще компенсира купувача. Ако обаче котировките на петрола се качат, тогава рафинерията трябва да плати допълнително заради поскъпването.

Този механизъм не позволява на завода в Бургас да продава на ниски цени, защото няма да има достатъчно приходи, за да се издължи за нефта и да договори следващите доставки. Механизмът не може да бъде променен и не зависи от особения управител на дружествата на "Лукойл" в България, който бе назначен от държавата.

В настоящата ситуация, при която петролът се качи близо 40 долара след началото на войната в Иран, бургаската рафинерия има за доплаща около 300 млн. долара, за да си осигури нефт до края на годината, изчислиха търговци от нефтения бранш. Тези пари трябва да дойдат от продажбите на готовите горива и поради това цената им няма как да се държи ниска. Ако те не поскъпват, приходите на рафинерията няма да са достатъчни, за да си осигури суровина.

След наложените санкции на руската компания рафинерията и дружествата на „Лукойл" в България се самоиздържат на пазарен принцип, а американският лиценз, издаден от OFAC, е със срок до 29 април. Ако той не бъде удължен своевременно, може да се окаже, че никой няма да сключи сделка за края на април и нататък. А доставките на петрол се планират за месеци напред.