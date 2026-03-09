Младите пиари Владимир Николов и Мира Найденова представят България на фестивала Young Lions в Кан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Владимир Николов от агенция Noble и Мира Найденова от All Channels Group са победителите в националния конкурс Young Lions Bulgaria 2026, категория PR. Двамата млади професионалисти печелят с проекта си Conspiracy for Good – предложение за интегрирана PR кампания по задание на Lidl България.

На второ място е класиран проектът на екипа Марио Горанов и Берк Караахмед от агенция "Борба Едно". Третото място е за екипа на Иван Минчев и Мира Мирчева от All Channels Group.

Като победители в националния кръг Владимир Николов и Мира Найденова ще представят България на международния финал на Young Lions 2026, категория PR, където ще премерят сили с млади таланти от цял свят. Финалът ще е в рамките на Cannes Lions International Festival of Creativity – най-големия глобален форум на творческата, маркетингова и комуникационна индустрия, който ще се състои от 22 до 26 юни в Кан, Франция.

Победителите бяха определени от жури в състав: Александър Дурчев – президент на ICCO за Европа и CEO на All Channels Group, Гергана Иванова – съосновател и управляващ партньор на The Smarts Group, Ема Кичева – директор „Корпоративни комуникации", Lidl Bulgaria, Ива Григорова – директор PR бизнес, MSL Sofia, част от Publicis Groupe България и председател на БАПРА, Катя Димитрова – партньор и основател на Interpartners Communications и председател на БАКА, и Милена Александрова – зам. творчески директор в "Нова Броудкастинг груп".

Категорията PR в Young Lions събира млади професионалисти на възраст до 30 години с потенциал да се превърнат в следващото поколение комуникационни лидери.

Състезанието Young Lions Bulgaria 2026 – PR се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) – официален представител на Cannes Lions за България, в партньорство с Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА).