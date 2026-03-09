ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Орбан обяви таван за цените на горивата и освобождаване на количества от петролния резерв

Виктор Орбан КАДЪР: Екс@PM_ViktorOrban

Правителството на Унгария ще наложи ограничения за цените на горивата, за да предпази потребителите и бизнеса от скока в цените на горивата, и ще освободи петрол от държавния резерв, за да подсигури предлагането. Това съобщи днес премиерът Виктор Орбан във видеопослание, разпространено във "Фейсбук" и цитирано от световните агенции, предаде БТА.

По думите на Орбан, цената на бензина ще бъде ограничена до 595 форинта (1,75 д.) за литър, а на дизела - на 615 форинта (1,81 д.) за литър.

Ценовите прагове влизат в сила от утре и от тях ще могат да се възползват автомобили с унгарска регистрация.

