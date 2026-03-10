Петролът поевтинява след коментар на Тръмп за войната

Цената на петрола сорт „Брент" спадна с около 8,5% до 92,50 долара за барел. Търгуваният в САЩ петрол също поевтиня с около 9% – до 88, 60 долара за барел.

Спадът последва изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че войната ще приключи „много скоро". В същото време той заплаши конфликтът с Иран да ескалира, ако страната блокира доставките на петрол от Близкия изток.

Предупреждението на Тръмп дойде в края на ден, в който световните финансови пазари се оказаха разтърсени от опасения, че иранските сили за сигурност се обединяват зад новия върховен лидер Моджтаба Хаменей и не са готови да отстъпят в близко бъдеще.

Тръмп заяви, че САЩ са нанесли сериозни щети на иранските въздушни и военноморски сили и предсказа, че конфликтът ще приключи много преди първоначалния четириседмичен срок, който беше определил, съобщава Нова тв. „Фокусираме върху поддържането на енергийните и петролни доставки за света. Няма да позволя на терористичен режим да държи света за заложник. Ако Иран направи нещо в тази насока, ще бъде ударен много, много по-силно. Те никога няма да могат да се възстановят", категоричен беше той.