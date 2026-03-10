Иранската Революционна гвардия пуска корабите през Ормузкия проток, но само при гонене на посланиците на САЩ и Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че всяка арабска или европейска страна, която експулсира посланиците на Израел и САЩ от територията си, ще получи пълна свобода за преминаване през Ормузкия проток, съобщиха снощи иранските държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Кризата в Близкия изток прекъсна корабоплаването и износа на енергийни продукти през ключовия Ормузки проток, през който преминава около една пета от глобалните доставки на петрол и природен газ.

Стотици кораби остават закотвени от двете страни на стратегическия воден път, докато петролните и транспортните пазари следят за признаци, че корабоплаването може да се възобнови през тесния коридор.

КГИР добави, че няма да допусне никакъв износ на нефт от региона за САЩ и сътрудничещите си с Вашингтон страни, предаде БТА.

"В условията на продължаваща агресия от страна на САЩ срещу Иран въоръжените сили на Ислямската република няма да допуснат нито един литър от региона към враждебна страна и нейните партньори до второ нареждане", каза генерал Али Мохамад Наини.

Той добави, че иранската армия е "готова за разширяване на войниата" и освен това Техеран "ще реши (кога) да приключи войната".