ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гимнастикът Давид Иванов посвети историческия успе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22438511 www.24chasa.bg

Шефът на петролната асоциация: До 1,5 г. може и да има положителни новини за газ от Черно море

3132
Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация

До година, година и половина може и да има положителни новини за добив на природен газ от Черно море в България. След начало на проучвания практиката обикновено е такава, заяви по bTV Светослав Бенчев.

Според председателя на Българската петролна и газова асоциация не е ясно колко дълго ще останат високи цените на петрола. Най-важното за изход от ситуацията е отварянето на Ормузкия проток. Но е възможно до 1-3 месеца цените да се върнат на разумни нива.

По принцип в Европа не сме подготвени за кризи. Ние непрекъснато сме зависими от някого - сега на 60% от американския втечнен газ. Какво трябва да прави България? Не мога да дам отговор - зависи от цената на петрола. Може бе да се прибегне до някакъв вид намаляване на ДДС, но да се прецени как това би се отразило на бюджета, коментира Бенчев.

Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди