Шефът на петролната асоциация: До 1,5 г. може и да има положителни новини за газ от Черно море

До година, година и половина може и да има положителни новини за добив на природен газ от Черно море в България. След начало на проучвания практиката обикновено е такава, заяви по bTV Светослав Бенчев.

Според председателя на Българската петролна и газова асоциация не е ясно колко дълго ще останат високи цените на петрола. Най-важното за изход от ситуацията е отварянето на Ормузкия проток. Но е възможно до 1-3 месеца цените да се върнат на разумни нива.

По принцип в Европа не сме подготвени за кризи. Ние непрекъснато сме зависими от някого - сега на 60% от американския втечнен газ. Какво трябва да прави България? Не мога да дам отговор - зависи от цената на петрола. Може бе да се прибегне до някакъв вид намаляване на ДДС, но да се прецени как това би се отразило на бюджета, коментира Бенчев.