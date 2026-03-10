Тръмп: Още сто милиона барела петрол идват от Венецуела към САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че сто милиона барела петрол от Венецуела са доставени в рафинерия в Хюстън и още сто милиона също пътуват, предаде Ройтерс.

Той добави, че цените на петрола са се покачили по-малко от очакваното заради конфликта в Близкия изток.

Междувременно президентът заяви, че Куба е в „дълбока криза“ от хуманитарна гледна точка и че държавният секретар на САЩ Марко Рубио се занимава с въпроса, който може да доведе до „приятелско поемане на властта“ или не, предаде БТА.

„Той се занимава с това и може да стане с приятелско поемане на властта, а може и да не бъде. Всъщност няма голямо значение, защото те на практика нямат енергия, нямат пари“, каза Тръмп пред журналисти на пресконференция в Дорал, щата Флорида.

Кубинското правителство заяви, че не води никакви разговори на високо равнище със САЩ, но не отрече напълно медийните информации, че американски представители може да водят неофициални разговори с Раул Гийермо Родригес Кастро - внук на бившия кубински президент Раул Кастро.