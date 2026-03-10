Американците очакват цените на бензина да се повишат след ударите в Иран

Повечето американци са на мнение, че цените на бензина ще се повишат през идните месеци, след като американският президент Доналд Тръмп реши да започне военна операция срещу Иран, а много от тях смятат, че конфликтът ще продължи по-дълго, сочи проучване на института "Ипсос" по поръчка на Ройтерс.

Около 67% от анкетираните в четиридневното проучване, сред които 44% от поддръжниците на републиканците и 85% от подкрепящите демократите, очакват цените на бензина да се повишат през следващата година. Шестдесет процента от американците смятат също, че американската военна операция в Иран ще продължи "за по-дълъг период от време".

Проучването показва, че само 29% от американците одобряват ударите по обекти в Иран, което представлява леко повишение спрямо одобрението от 27% в първите часове на военната операция.

Около 64% от запитаните в проучването посочват, че Тръмп не е обяснил добре целите на военното участие на САЩ в операцията, предаде БТА.

Това проучване изважда на преден план рисковете за Републиканската партия на Тръмп преди междинните избори през ноември тази година, на които Демократическата партия се надява да спечели надмощие в поне една от двете камари на американския Конгрес, отбелязва Ройтерс.

Тръмп беше преизбран за втори мандат миналата година заради обещанията си да намали инфлацията в страната и да попречи на армията да се намесва в чуждестранен конфликт. От началото на американските удари в Иран цените на бензина в САЩ са се повишили с около 50 цента за един галон (3.78 литра) и най-малко седем американски военнослужещи бяха убити.