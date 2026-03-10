Слънчогледът от Аржентина е с 3 до 5 пъти над нормите пестициди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Суровината е предназначена за технически цели, включително производство на биодизел

Слънчогледът в пристигналите в България два кораба от Аржентина са с опасно високи нива на пестициди и отклонения от европейските норми, заяви за "Здравей, България" по Нова телевизия д-р Ангел Мавровски, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Има отклонение на два пестицида и тежки метали. За опасната стока сигнализираха зърнопроизводители още преди да пристигнат корабите.

"От оператора, доставящ пратките, уверяваха, че няма проблем. Взети са проби от трюмовете и са изследвани в София от референтна лаборатория. Установени са от 3 до 5 пъти над нормите пестициди.

Според европейските регламенти недопустимо е този слънчоглед да влезе на пазара.

Уточняваме по какъв начин ще бъде контролиран процесът. Целта на вноса е операторът ще го преработи в биодизел за технически цели. Дори и шротът не трябва да влезе на европейска територия за храна за животни. Затова пробите са взети директно от кораба, за да няма съмнения.

Гарантираме целият процес да е контролиран заради здравето на хората в ЕС", допълни д-р Мавровски.

От БАБХ уверяват, че слънчогледът няма да бъде използван за производство на олио или други хранителни продукти. Контролът върху пратките ще се осъществява на всяка стъпка – от разтоварването на корабите, през съхранението в силозите, до последващата преработка.

По информация на вносителя суровината е предназначена за технически цели, включително производство на биодизел. Декларация за това е била подадена още при пристигането на първите пратки.