Защо цените на дизела се покачват по-бързо от тези на бензина

С последното покачване на цените на горивата покрай войната в Иран се завърна и една тенденция: цените на дизела се покачват по-бързо от цените на бензина. Защо е така? Причината дизелът да се покачва толкова по-бързо от бензина е, че е бил по-малко достъпен в навечерието на войната в Близкия изток, казва пред CNN Том Клоза, независим петролен анализатор и съветник на световната петролна компания Gulf Oil.

Студената зима създаде огромно търсене на мазут за отопление в САЩ, но и в други части на света, където той все още е често срещан източник на отопление за домакинствата. Отоплителното гориво и дизелът са по същество идентични продукти. Това означава, че се консумира повече мазут за отопление и има по-малко дизелово гориво на склад.

Класическото икономическо съотношение на търсене и предлагане, в този случай е увеличено търсене и намалено предлагане.