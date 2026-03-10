ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Недекларирани 16 тона зеленчуци установиха митнича...

Еврото поскъпва спрямо долара и отстъпва на другите водещи световни валути

Курсът на еврото спрямо долара се повиши, а спрямо другите водещи световни валути се понижи. СНИМКА: pixabay

Курсът на еврото спрямо долара се повиши, а спрямо другите водещи световни валути се понижи в сутрешната търговия във Франкфурт днес на фона на продължаващата война в Близкия изток и свързаните с бея сътресения на световните пазари, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Еврото прибави 0,09 на сто до 1,1646 долара за едно евро, след като вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1555 долара за евро, предаде БТА.

Спрямо швейцарския франк единната валута губи 0,09 на сто до 0,9041 фр., спрямо британската лира - 0,20 на сто до 0,8650 бр. лири, а спрямо японската йена - с 0,07 на сто до 183,32 йени за едно евро. 

 

