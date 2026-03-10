"Сауди Арамко": Нарушеното корабоплаване в Ормузкия проток застрашава световната икономика

Саудитскят енергиен гигант "Сауди Арамко" (Saudi Aramco), най-големият износител на петрол в света, предупреди днес за „катастрофални последици“ за световните петролни пазари, ако войната с Иран продължи да нарушава корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Нарушенията вече са разстроили не само корабоплаването и застрахователния сектор, но заплашват да предизвикат сериозни верижни ефекти и в авиацията, селското стопанство, автомобилната индустрия и други отрасли, заяви главният изпълнителен директор на „Арамко“ Амин Насър пред журналисти по време на конферентен разговор за финансовите резултати на компанията.

По думите му световните петролни запаси са на най-ниското си равнище от пет години, а кризата ще ускори тяхното изчерпване. Той подчерта, че е от ключово значение корабоплаването през протока да бъде възстановено.

„Ще има катастрофални последици за световните петролни пазари и колкото по-дълго продължи прекъсването, толкова по-тежки ще са последиците за световната икономика“, каза Насър, цитиран от Ройтерс.

Той съобщи също, че малък пожар след атака миналата седмица срещу рафинерията на "Арамко" в Рас Танура – най-голямата на компанията в Саудитска Арабия – е бил бързо потушен и овладян. По думите му рафинерията е в процес на постепенно възобновяване на работа.

По-рано днес Иранската революционна гвардия заяви, че няма да позволи „нито един литър петрол“ да бъде изнасян от Близкия изток, ако продължат американските и израелските атаки. Това предизвика предупреждение от президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон ще нанесе много по-тежък удар на Иран, ако той блокира износа от регионa, посочва Ройтерс.

Същевременно "Арамко" отчете финансови резултати за 2025 г., които надхвърлят очакванията на анализаторите, на фона на засиленото внимание дали компанията може да се възползва от ръста на цените на петрола заради войната с Иран. Саудитският държавен петролен гигант съобщи за коригирана нетна печалба от 104,7 млрд. долара за цялата 2025 г., а коригираната печалба за четвъртото тримесечие е достигнала 25,1 млрд. долара, малко над средната прогноза на анализаторите от 24,8 млрд. долара, посочва Си Ен Би Си.

Свободният паричен поток на компанията за годината е възлязъл на 85,4 млрд. долара. "Арамко" обяви и базов дивидент за четвъртото тримесечие в размер на 21,89 млрд. долара, което е увеличение с 3,5 на сто спрямо година по-рано, като сумата ще бъде изплатена през първото тримесечие на 2026 година. Общият размер на разпределенията към акционерите за годината е достигнал 85,5 млрд. долара.

Компанията също така съобщи, че започва програма за обратно изкупуване на акции на стойност до 3 млрд. долара в рамките на 18 месеца. Акциите на "Арамко" поскъпнаха рязко в последните борсови сесии на фона на повишението на цените на петрола заради опасения от смущения в доставките от Близкия изток, отбелязва Ройтерс.