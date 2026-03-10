Нов икономически анализ за Нестле България показва как дейността на една компания се превръща в работни места, доходи и икономическа стабилност за хиляди хора

Когато един човек започне работа в голяма компания, историята рядко свършва само с неговото работно място.Зад тази позиция стоят доставчици, транспортни фирми, складове, магазини, земеделски производители, услуги. Всеки от тях наема хора, плаща заплати, инвестира в оборудване. А доходите на тези хора се връщат обратно в икономиката - в храната, която купуват, в услугите, които използват, в образованието и здравеопазването, които плащат чрез данъците си.

Точно така работи икономиката в реалния живот. Именно този ефект измерва нов икономически анализ на дейността на Нестле в България за 2024 година - и резултатите показват, че зад един бизнес стои много по-голяма верига от хора, компании и икономически връзки.

Икономическият принос зад една компания

Според анализа общият икономически принос на Нестле в България достига 348 милиона евро за 2024 година. Тази стойност включва не само преките операции на компанията, но и икономическата активност, която се създава в свързаните сектори - от производство и логистика до търговия и услуги. В основата на този ефект стои директната икономическа стойност, създадена от компанията. През 2024 г. тя възлиза на 44.5 милиона евро, генерирани чрез производство, инвестиции, логистика, износ и бизнес операции в страната. Към този принос се добавят и 36.8 милиона евро платени данъци и такси, които постъпват в държавния бюджет и подпомагат финансирането на обществени системи като образование, здравеопазване, инфраструктура и социални услуги.

Как се умножава икономическата стойност?

Икономистите описват този процес с понятието икономически мултипликатор. Това означава, че когато една компания създава икономическа стойност, тя задейства допълнителна икономическа активност около себе си. Когато бизнесът инвестира, купува суровини или плаща на доставчици, тези средства се превръщат в приходи за други компании. Те на свой ред плащат заплати, инвестират и създават нова стойност. Според анализа за всеки 1 евро икономическа стойност, създадена от Нестле в България, се генерират още 7 евро допълнителна икономическа активност в страната.Така въздействието на компанията значително надхвърля рамките на нейните преки операции.

От фабриката до магазина: веригата зад един продукт

Докато един продукт стигне до рафта в магазина, зад него вече стои цяла верига от дейности.Производството му изисква суровини, опаковки, а доставката му - складове, логистика и търговски партньори. Всяка от тези стъпки означава работа за различни компании - и за хората, които работят в тях. В България Нестле развива дейността си в партньорство с 1 243 местни доставчици и бизнес партньори. Те участват в различни части на веригата на стойността - от земеделие и производство до транспорти професионални услуги. За много от тези компании партньорството с международен бизнес означава стабилни поръчки, възможност за инвестиции и разширяване на дейността.

Как този ефект се превръща в работни места?

Нестле осигурява пряка заетост на над 1000 служители в България. Но реалният ефект върху пазара на труда е много по-голям. Икономическият анализ показва, че дейността на компанията подкрепя приблизително 8 100 работни места в страната. Това включва както служителите на Нестле, така и хората, които работят при доставчици, партньори и компании по веригата на стойността. На практика това означава, че всяко работно място в компанията създава още около седем допълнителни работни места в икономиката. Икономическите анализи често звучат абстрактно. Но зад всяка цифра стоят реални хора - служители, които планират бъдещето си, малки и средни компании, които развиват бизнеса си, и семейства, които разчитат на стабилни доходи. Затова, когато говорим за икономическа стойност, всъщност говорим за нещо много по-конкретно - за работни места, възможности и икономическа стабилност. А когато бизнесът расте устойчиво, тази стойност рядко остава само в рамките на една компания. Тя се разпространява в икономиката - и в живота на хората.

Пълният доклад можете да намерите тук.