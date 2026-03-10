Азиатските акции се възстановяват умерено след спада, причинен от скока в цените на петрола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Акциите на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион се възстановиха частично днес след резкия спад вчера, тъй като инвеститорите залагат, че войната в Иран може и да не продължи дълго, информира Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Индексът Nikkei 225 в Токио се повиши с 2,9 на сто до 54 248,39 пункта, след като правителството публикува преразгледани икономически данни, които показват, че икономиката на Япония е нараснала по-бързо от първоначалните оценки през последното тримесечие на миналата година, подкрепена от солидни бизнес инвестиции.

Австралийският S&P/ASX 200 отбеляза ръст от 1,1 на сто до 8692,60 пункта, а южнокорейският Kospi скочи с 5,4 на сто до 5532 пункта.

Хонконгският Hang Seng добави 2,1 на сто до 25 937,59 пункта, докато композитният индекс на Шанхайската фондова борса се повиши с 0,6 на сто до 4120,45 пункта.

Цените на акциите като цяло се колебаят в синхрон с цените на петрола, които понасят силни колебания със задълбочаването на войната в Близкия изток

Днес фючърсите на американския суров петрол WTI поевтиняха с 5,78 долара до 88,99 долара за барел. Сортът Брент поевтиня с 5,79 долара до 93,17 долара за барел.

На Уолстрийт акциите вчера преминаха от рязък спад към умерена печалба.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се възстанови от спад от почти 900 пункта и се повиши с 239 пункта, или 0,5 на сто до 47 740,80 пункта.

По-широкият S&P 500 спадна с 1,5 на сто, но след това отчете растеж от 0,8 на сто и затвори на ниво 6795,99 пункта.

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq Composite се повиши с 1,4 на сто до 22 695,95 пункта.

Цените на акциите се колебаят поради несигурността колко ще се повишат цените на петрола и колко дълго ще се задържат на това ниво заради прекъсвания в доставките от Близкия изток.

Ако цените на петрола останат много високи за дълго време, бюджетите на домакинствата, които вече са под натиск от високата инфлация, могат да пострадат тежко, а разходите на компаниите за горива и зареждане на стоки в магазините или складовете - да скочат. Всичко това повишава вероятността от най-лошия сценарий за световната икономика – т. нар. стагфлация, при която растежът стагнира, а инфлацията остава висока.