Пазарджишкият завод "Елхим Искра" спира работа временно

Ръководството на "Елхим Искра"АД не е приело решение за затваряне на предприятието, а за временното преустановяване на работата му, като е концентрирало всички усилия в разработване на стратегия и план за по-решителни действия за преструктуриране на дейността на ЕЛХИМ-ИСКРА АД, което да позволи ограничаване и преустановяване на продължаващите трета година загуби от производствената дейност на предприятието. Това пише в съобщение, публикувано вчера на специализираната борсова платформа x3news.com. Съобщението цели избягване на възможност за погрешни интерпретации във връзка с оповестеното в началото на март уведомление, че Съветът на директорите на компанията е взел решение за временно спиране на работа.

От компанията, която произвежда акумулатори в град Пазарджик и дава препитание на близо 200 души, посочват, че това решение е обусловено и мотивирано с изброените рискови фактори, които компанията регулярно оповестява и актуализира в публичните уведомления за финансовото си състояние, както и в шестмесечните и годишни отчети.

Основен фактор, довел до вземането на това решение е загубата на пазарни позиции в държави от Западна Европа в следствие на продължителния спад в индустриалното производство и появата на алтернативни производители от Турция, Китай, Индия, които имат значително по-ниски разходи за енергия и труд и от там предлагат по-ниски цени, както и загуба на най-рентабилните пазари за дружеството в страните от ОНД в следствие на военния конфликт в Украйна и наложените санкции от страна на ЕС.

Процедурата по спиране на работа от дружеството ще се осъществи в пълно съответствие с изискванията на Кодекса на труда и относимото законодателство като правата на всички работници и служители на компанията ще бъдат гарантирани в пълен размер, уверяват от дружеството.

Продължителното наслагване на прякото негативно въздействие на систематични рискове от различно естество, произтичащи от европейските и национални политики неминуемо водят до загуба на конкурентоспособност за индустриалните предприятия в Европа и България, което ръководството на дружеството не еднократно е адресирало като риск в публичните уведомления и финансови отчети на дружеството.

По данни на Евростат на годишна база през декември 2025 г. индустриалното производство в България отбеляза спад с 6.8 % след понижение с 9.3 % през ноември, като по този показател нашата страна отчита третия най-голям годишен спад в ЕС. Това представлява свиване на индустриалното производството в нашата страна за тринадесети пореден месец и за 34-ти от последните 36 месеца.

Влошаването на бизнес средата в Европейския съюз, обусловено от високите ценови нива на CO2-квотите, на енергията, свръх регулацията и липсата на квалифицирани трудови ресурси, военните конфликти в Украйна и Близкия изток е факт, който продължава да демотивира предприемаческата активност и да води до отлив на капитали и понижаване на конкурентоспособността. Всичко това води до деиндустриализация на ЕС, в т.ч. на България. Преразглеждането на климатичните цели на съюза и прилагането на политики, които не са пречка за конкурентоспособността и растежа и не водят до ограничаване на дейността, закриване или релокиране извън ЕС на първоешалонни предприятия следва да се превърнат в основен приоритет, за да бъде преустановена ускоряващата се деиндустриализация на ЕС.

Информация относно разработената стратегия за преструктуриране на дейността на ЕЛХИМ-ИСКРА АД ще бъде оповестена незабавно след утвърждаването й от Съвета на директорите.