Европейските пазари се възстановяват в предобедната търговия

Водещите индекси на водещите европейските борси отбелязват ръст в предобедната търговия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната в Близкия изток може да приключи бързо, предаде Ройтерс.

Във Франкфурт DAX се повиши с 490,95 пункта или 2,9 на сто до 23 900,32 пункта към 10:42 българско време.

Парижкият CAC 40 нарасна със 122,21 пункта или 1,54 на сто до 8037,57 пункта.

Лондонският FTSE 100 наддаде със 136,31 пункта или 1,33 на сто до 10 385,83 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 прибави 10,52 пункта или 1,77 на сто до 605,44 пункта.

Американският президент Тръмп заяви, че конфликтът с Иран може да приключи скоро, а цената на петрола се понижи под 100 долара за барел, след като ден по-рано достигна до 119 долара. Иранската революционна гвардия предупреди, че няма да позволи „и литър петрол" да бъде изнесен от региона, ако атаките от САЩ и Израел продължат, а Тръмп от своя страна предупреди, че САЩ ще нанесат по-тежки удари срещу Иран, ако страната блокира износа от региона.

В Европа финансовият сектор беше най-големият двигател за ръста на индекса, като акциите в сектора поскъпнаха с 3,7 на сто, докато книжата на енергийните компании поевтиняха с 1,2 на сто заради поевтиняването на петрола.

Сред отделните компании, акциите на германския автомобилен концерн „Фолксваген груп" (Volkswagen Group) поскъпнаха с 2 на сто, след като компанията прогнозира възстановяване на маржовете след трудната 2025 г. Книжата на строителната компания „Пърсимън" (Persimmon) поскъпнаха с 8,5 на сто, след като отчете по-високи от очакваните приходи и коригирана печалба преди данъци за 2025 година.

Инвеститорите очакват по-късно през деня и изказванията на президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, както и на Луис де Гиндос, вицепрезидент на финансовата институция.

Швейцарският производител на шоколадови изделия „Линд унд Шпрюнгли" (Lindt & Sprungli) обяви днес, че продажбите за цялата 2025 г. достигат 5,9 милиарда евро, което представлява органичен ръст от 12,4 на сто спрямо предходната година, допълва Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Оперативната печалба възлиза на 971 милиона евро, над очакванията на анализаторите. Компанията подчерта прогреса си въпреки „предизвикателната пазарна среда", включваща нестабилни цени на какаото, геополитически напрежения и наложените от администрацията на президента Тръмп мита върху вноса в САЩ.