Износът на Германия през януари се е свил до най-ниското ниво от май 2024 г.

1800
Износът от Германия е намалял с 2,3 на сто спрямо предходния месец до 130,5 млрд. евро. Снимка: Пиксабей

Германският износ е отчел през януари най-рязък спад от май 2024 г. насам заради отслабнало търсене от Китай и Европа, сочат публикувани днес данни на федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Износът е намалял с 2,3 на сто спрямо предходния месец до 130,5 млрд. евро. Това е по-силен спад от очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, които прогнозираха понижение от 2 на сто.

Вносът е спаднал още по-рязко през януари - с 5,9 на сто до 109,2 млрд. евро, което е най-голямото му понижение от април 2020 година. Анализаторите очакваха лек ръст от 0,2 на сто, отбелязва Ройтерс.

САЩ остават основна дестинация за германския износ и през януари, като към американския пазар са били насочени стоки на стойност 13,2 млрд. евро. Това представлява увеличение от 11,7 на сто спрямо декември, въпреки че въведените от президента на САЩ Доналд Тръмп високи мита вече оказват натиск върху търсенето на произведени в Германия стоки.

„Американските мита все още тежат върху износа и вероятно пълният им ефект ще се прояви тази година въпреки новата несигурност след решението на Върховния съд", заяви икономистът на И Ен Джи (ING) Карстен Бжески, цитиран от Ройтерс.

По думите му, наред с допълнителния натиск от по-слабото търсене в Китай и засилената конкуренция, както и от рязкото поскъпване на енергията вследствие на войната с Иран, Германия е изправена пред поредица от предизвикателства.

Търговията на Германия с Китай е отбелязала рязко свиване. Износът за Китай е намалял с 13,2 на сто до 6,3 млрд. евро., а към страните от Европейския съюз също е спаднал - с 4,8 на сто до 71,6 млрд. евро, допълва Ройтерс.

