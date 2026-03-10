Доналд Туск: Не се очаква недостиг на гориво по бензиностанциите през следващите седмици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че Полша разполага с достатъчни запаси от гориво и договори за доставки, които да гарантират наличности по бензиностанциите през следващите седмици, въпреки глобалния петролен шок, предизвикан от войната на САЩ и Израел срещу Иран, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Полският премиер направи това изявление по време на съвместна пресконференция със своя нидерландски колега Роб Йетен във Варшава.

„Засега доставките на гориво са сигурни, въпреки забележимото увеличение на покупките на бензиностанциите", каза Туск.

„Искам да кажа, че по отношение на доставките и складирането в момента няма причина за притеснение. Не би трябвало да има недостиг на гориво в Полша, но разбира се говорим за период от няколко седмици", добави той.

Туск предупреди, че дългосрочната ситуация ще зависи от развитието на конфликта.

„Ако, противно на това, което обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, войната се проточи в продължение на много месеци, никой в момента не знае какво ще се случи на световните пазари на петрол и горива. Никой не може да го предвиди, затова се надявам думите на президента Тръмп да се окажат верни", каза още Туск.

Премиерът на Полша също така обеща, че неговото правителство ще се опита да ограничи всякаква дейност на потенциални спекуланти, които биха искали да се възползват от глобалната криза.

САЩ и Израел започнаха координирани атаки срещу Иран на 28 февруари с цел да ограничат способността на страната да разработва ядрени оръжия.

Първата вълна от атаката уби върховния лидер на Иран Али Хаменей и няколко други високопоставени служители, като същевременно бяха атакувани ирански военни, ядрени и правителствени обекти. Техеран отвърна на удара с атаки срещу Израел и американски военни бази в съседни държави, както и с блокиране на Ормузкия проток — ключов морски маршрут за петрола от Близкия изток.

Цената на суровия петрол на световните пазари се покачи от около 65 щатски долара преди атаката до над 100 долара към понеделник, 9 март.