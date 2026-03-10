Скандинавските авиолинии повишават билетите си заради покачващите се разходи за гориво

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Скандинавските авиолинии (САС - SAS) и австралийският авиопревозвач „Куонтас еъруейз" (Qantas Airways) обявиха днес, че временно повишават цените на билетите си заради рязкото поскъпване на авиационното гориво, предизвикано от конфликта в Иран и затварянето на Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Цената на суровия петрол се повиши с 29 на сто вчера, достигайки най-високото си ниво от средата на 2022 г., след което отстъпи от многогодишния максимум. Говорител на Скандинавските авиолинии заяви, че компанията е въвела временна корекция на цените заради необичайно бързото и значително увеличение на разходите за авиационно гориво.

„Въпреки че винаги се опитваме да поемаме колебанията в разходите, подобен ръст ни налага да реагираме, за да гарантираме стабилно и надеждно осъществяване на полетите," добави говорителят.

Подобно на Скандинавските авиолинии и австралийският авиопревозвач „Куонтас еъруейз" обяви, че увеличава цените на билетите си по международните си маршрути, като същевременно обмисля и добавяне на капацитет по съществуващите си европейски маршрути през следващите месеци.

Военните действия на САЩ и Израел срещу Иран повиши рязко цените на петрола, разтърси световните пътувания и създаде опасения за все повече отменени полети.

Цените на самолетните билети по маршрутите между Азия и Европа вече се покачиха рязко поради затваряне на въздушното пространство и ограничения на капацитета.

Авиокомпанията отбелязва, че полетите ѝ към Европа са над 90 на сто запълнени през март, което е с около 15 процентни пункта над типичните нива за това време на годината.

„Повече клиенти също така избират да пътуват до Европа през САЩ, други азиатски градове и Йоханесбург, свързвайки се чрез мрежата от партньорски авиокомпании на авиопревозвач „Куонтас еъруейз", отчита авиокомпанията, като допълни, „проучва възможности за преразпределение на капацитета в Европа по съществуващите маршрути през следващите месеци".

Подобни мерки за корекция на цените обяви и конкурентът на „Куонтас еъруейз" – „Еър Ню Зилънд" (Air New Zealand), която бе една от първите авиокомпании, които предприеха такива действия след ескалацията на напрежението в Близкия изток.