Производството на петрол в Персийския залив се свива заради войната

Производството на петрол в Близкия изток се свива осезаемо на фона на войната в региона и блокирането на Ормузкия проток, което води до значително намаляване на глобалното предлагане на суровината, съобщи „Блумбърг", цитирана от БТА.

Четири от големите производители в Персийския залив - Саудитска Арабия, Ирак, Обединените арабски емирства и Кувейт - са намалили общото си производство с до 6,7 милиона барела дневно, посочват източници на агенцията. Според тях това представлява около 6 на сто от световното предлагане на петрол.

Конфликтът, който продължава вече втора седмица и въвлече повече от десет държави, предизвика почти пълното блокиране на Ормузкия проток –- ключов маршрут за износ на енергийни ресурси. В резултат на това складовите съоръжения в региона се запълват, а производството се свива.

„Макар че в миналото сме се сблъсквали с прекъсвания, това е най-голямата криза, с която се е сблъсквала петролната и газовата индустрия в региона", заяви Амин Насър, главен изпълнителен директор на „Сауди Арамко" (Saudi Aramco), по време на телеконферентен разговор при представянето на финансовите резултати на компанията.

Според данни, събрани от Блумбърг, Саудитска Арабия е намалила производството си с между 2 и 2,5 милиона барела дневно. Обединените арабски емирства са съкратили добива с между 500 000 и 800 000 барела на ден, Кувейт - с около половин милион барела, а Ирак - с приблизително 2,9 милиона барела дневно.

Пропорционално най-голямото съкращение е регистрирано в Ирак, където производството е намалено с почти 60 на сто. При Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Кувейт спадът е между 20 и 25 процента спрямо нивата от февруари.

Спирането на част от производството доведе до рязко поскъпване на петрола, като цената му достигна 120 долара за барел в началото на седмицата. По-късно котировките се понижиха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че конфликтът може да приключи в близко бъдеще.

По думите на Насър прекъсването на доставките вече има сериозни последствия за редица отрасли. „Прекъсването предизвика сериозна верижна реакция не само в корабоплаването и застраховането, но има и силен ефект върху авиацията, селското стопанство, автомобилната индустрия и други сектори", каза той.

Главният изпълнителен директор на „Сауди Арамко" подчерта, че глобалните петролни запаси вече са на най-ниското си равнище от пет години. Според него свободният производствен капацитет е концентриран основно в държавите от Персийския залив, поради което възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток е от ключово значение за стабилността на световния петролен пазар.