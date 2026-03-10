Г-7 и ЕС ще обсъдят ръста в цените на енергията на фона на войната в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министрите на енергетиката от страните от Г-7 ще обсъдят рязкото покачване на цените на енергията, предизвикано от войната в Иран, по време на телеконференция днес, съобщиха официални представители, цитирани от Ройтерс и БТА.

По-късно през деня темата ще бъде разгледана и от група лидери на Европейския съюз.

Цените на петрола достигнаха в понеделник най-високите си равнища от средата на 2022 г. на фона на опасенията за съкращения на производството в държавите от Персийския залив и възможни прекъсвания на танкерния трафик.

Финансовите министри от Г-7 заявиха вчера, че са готови да предприемат „необходимите мерки" в отговор на поскъпването на енергоизточниците, но не се ангажираха с координирано освобождаване на стратегически резерви.

Още преди ескалацията на кризата в Иран цените на енергоносителите в Европа бяха значително по-високи в сравнение със САЩ и Китай. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща да предложи мерки за справяне с проблема на предстоящата среща на върха на ЕС през следващата седмица.

Телеконферентият разговор на Г-7 е насрочен за 14:45 ч. българско време. Френският министър на финансите Ролан Лескюр, чиято страна председателства Г-7 тази година, заяви, че към момента няма проблеми с доставките на енергия нито в Европа, нито в САЩ.

В групата на Г-7 участват САЩ, Канада, Япония, Италия, Великобритания, Германия и Франция. Италия, Германия и Франция са и членки на Европейския съюз.

По-късно днес европейски лидери ще обсъдят конкурентоспособността на европейската икономика, включително цените на енергията, по време на разговор с германския канцлер Фридрих Мерц, италианския премиер Джорджа Мелони, белгийския премиер Барт де Вевер и други лидери.

Европейският съюз внася над 90 на сто от необходимия му петрол и около 80 на сто от природния газ, което прави държавите от блока силно зависими от колебанията на световните енергийни пазари.

Европейската комисия вече обсъди потенциални мерки миналия петък, включително промени в данъчното облагане на енергията и възможни изменения в механизма за ценообразуване на въглеродните емисии в ЕС. Според документ на Комисията, с който Ройтерс се е запознал, цената на въглеродните емисии представлява около 11 на сто от разходите за електроенергия на европейската индустрия.