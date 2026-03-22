Нови спирачки премахват механичната връзка между педала и колелата

Изпълнителният вицепрезидент на Chery Automobile - Ли Сюеонг, обяви въвеждането на първото масово приложение на технологията за електронно-механично спиране (EMB) в сериен автомобил.

Технологията EMB ще дебютира в Exeed EX7, чието пускане на пазара е планирано за първото тримесечие на тази година.

Ли Сюеонг подчерта строгия тригодишен процес на разработка, по време на който екипът на Chery успешно реши инженерните предизвикателства, свързани с бързото време за реакция, прецизното управление и изключителната надеждност.

Тази EMB система коренно предефинира спирането, като елиминира традиционните хидравлични тръбопроводи, вместо това използва електрически сигнали за директно задействане на спирачките.

Очаква се тази иновация

да съкрати спирачния път, увеличавайки безопасността на пътуващите

Когато е интегрирана с обновената система Flying Fish Chassis 3.0 на Chery, EMB системата снабдява Exeed EX7 с интелигентни сензори, обещавайки по-голяма стабилност и безопасност при всякакви условия на шофиране. Поне така твърди производителят.

Exeed EX7 беше представен в документи, подадени до съответното китайско министерство миналия ноември.

Версията с удължен пробег на Exlantix EX7 ще има електрически пробег съответно 182 км и 203 км. Електрическият модел ще бъде оборудван с голяма батерия от 97 квтч, която ще осигури пробег от 682 км и 726 км.

Вместо да разчита на хидравлична течност или сгъстен въздух, електромеханичното спиране използва цифрови сигнали за контрол на забавянето на колата.

В системата “спирачка по проводник”

входният сигнал от педала на водача се преобразува в електрическа команда,

която се изпраща директно към задвижващите механизми на всяко колело, елиминирайки необходимостта от традиционни механични или хидравлични връзки.

Всяко колело ще бъде оборудвано със специални спирачни двигатели.

Това позволява по-бързо и по-прецизно прилагане на спирачната сила, като същевременно улеснява интеграцията с усъвършенствани системи за подпомагане на водача, регенеративно спиране и бъдещ софтуер за автономно шофиране.

Тъй като автомобилите стават все по-софтуерно дефинирани и електрифицирани, EMB системите се очертават като основа на спирачките от следващо поколение и се считат от инженерите за едно от най-модерните и всеобхватни решения за това как автомобилите трябва да спират.

Предстоящият модел Li Auto L9 Livis също ще разполага със системата EMB, за която конкурентът Li Auto твърди, че е първата в света. Това вероятно обяснява защо ръководителите на Chery бързо обявиха своя модел като първия масово произвеждан автомобил. Тя използва затворена система с водно охлаждане, подобна на съединител, която събира спирачния прах вътре

и на теория е проектирана да издържи целия живот на автомобила

(300 000 км) без обслужване.

Това е кросоувърът Li Auto L9 Livis.

Системи като Sensotronic brake by wire на Mercedes (въведена през 2002 г.) използват хидравлични спирачки. Новата вече не ги има.

Mercedes беше пионер със системата SBC (Sensotronic Brake Control) през 2001 г., тя беше електро-хидравлична и по-късно заменена поради техническа сложност. В момента марката разработва революционната концепция In-Drive Brake, която е насочена към луксозния сегмент и пълна интеграция в задвижването на електромобилите.