Как Ford изпусна да прилапа без пари Volkswagen

Американците смятат Костенурката за остаряла

След Втората световна война Ford пропуска историческа възможност да стане собственик на Volkswagen без никакво финансово обезщетение. Базираната във Волфсбург компания е в буквалния и преносен смисъл в руини. След кратко обмисляне ръководството на американската компания отхвърля офертата.

Историята на автомобилния свят е изпълнена с моменти, които променят хода на индустрията завинаги, но малко от тях са толкова парадоксални, колкото пропуснатият шанс на Ford да погълне Volkswagen. В годините непосредствено след края на Втората световна война, когато индустрията на Германия е заличена, се появява възможност, която днес звучи като икономическа фантастика.

По това време германският производител, базиран във Волфсбург, не е нищо повече от купчина отломки, а британските окупационни власти търсят някой, който да поеме управлението на фабриката. Те предлагат Volkswagen на Хенри Форд II напълно безплатно само и само за да съживят производството и да осигурят заетост в региона.

Хенри Форд II

Британският майор Иван Хърст е човекът, изпратен във Волфсбург с първоначалната задача просто да демонтира оцелялото оборудване и да го изпрати във Великобритания като военни репарации. Хърст обаче вижда нещо, което другите пропускат. Вместо да унищожи завода, той проявява изключителна инженерна и дипломатическа ловкост,

като успява да организира разчистването на отломките и да убеди британската армия да поръча 20 000 автомобила

Под негово ръководство работниците, които живеят в нищета и глад, започват да сглобяват коли буквално сред руините. Хърст дори открива неизползвана преса за метал в склад, която позволява производството на детайли да продължи. Въпреки този героизъм британското правителство не вярва в дългосрочния успех на проекта и решава, че най-разумното е да прехвърли собствеността на утвърден производител.

През 1948 година се провежда историческа среща в Кьолн, на която Хенри Форд II и неговият главен стратег Ърнест Брич се изправят пред предложението да вземат германската марка без пари. По това време заводът във Волфсбург е сериозно пострадал от бомбардировките, а основният му продукт - странният, заоблен автомобил VW Kafer, известен като Костенурката – изглежда на американците като морално остарял и технически неадекватен проект. Брич, който е известен със своя остър език и прагматизъм, поглежда към младия наследник на империята Ford и изрича думи, които остават в историята: “Мистър Форд, това, което ни предлагат тук, не струва и пукната пара.”

Според американското ръководство дизайнът на колата е нелеп, двигателят с въздушно охлаждане е твърде шумен, а цялостната концепция за “народен автомобил” изглежда обречена на провал в свят, който тепърва ще открива блясъка на големите лимузини.

Ръководството на Ford отхвърля офертата след съвсем кратко обмисляне, убедено, че инвестицията в разчистване на руините и модернизация на производството би била огромна финансова грешка. Те не виждат потенциал в една компания, която по това време е на изключително нестабилна основа и зависи от добрата воля на съюзническите сили. Иван Хърст остава разочарован, но не се предава, докато накрая управлението не е прехвърлено на германския инженер Хайнц Нордхоф.

Така американците си тръгват, оставяйки Volkswagen на произвола на съдбата,

без да подозират, че само десетилетие по-късно същата тази Костенурка ще залее световните пазари,

включително и техния собствен.

Истинският триумф на германската марка на американска земя обаче идва с една от най-гениалните маркетингови кампании в историята. Докато Ford и другите детройтски гиганти залагат на огромни, хромирани автомобили, Volkswagen атакува с лозунга Think Small (Мисли практично). Тази стратегия не просто продава автомобил, тя продава идеология – тя се обръща към интелигентния потребител, който се присмива на излишния лукс и цени икономичността и здравината.

Предният багажник на Костенурката през 1965 година

Малката кола, която Брич бе нарекъл безполезна, изведнъж се е превърнала в най-модерния аксесоар на контракултурата в САЩ.