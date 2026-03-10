ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германска двойка бе изправена пред съд в Испания з...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/biznes/article/22441672 www.24chasa.bg

Шефът на КЗК в Пловдив: Има драматичен спад в млекопроизводството, намаляват стадата

24 часа Пловдив онлайн

2436
Ръководството на КЗК се среща днес с млекопроизводители и млекопреработватели в Аграрния университет. Снимка: Мая Вакрилова

По-добре мъж и жена да идат да са чистачи в София, отколкото да имат собствена ферма, заяви Димитър Зоров

Най-тежко е в сектора на млекопроизводството и преработването. България като традиционен производител в момента е на драматично изоставащи нива. Има драматичен спад на производството и намаляване на стада. Това каза в Пловдив председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов. Ръководството на КЗК се среща днес с млекопроизводители и млекопреработватели в Аграрния университет.

Карадимов подчерта, че комисията дава препоръки, които никой не трябва да подценява. "Всички органи са длъжни за 3 месеца да ни дадат информация за хода на изпълнение. На 12 март изтича тримесечният срок от предишните препоръки. Ще започнем да задаваме въпроси. Успоредно с това ще ангажираме целия потенциал на комисията, където има правомощия, да се образуват производства, ако констатираме изменена конкурентна среда", каза още шефът на КЗК.

Председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров заяви, че за съжаление, вместо политиците, с проблема се е заела КЗК. "8000 стопанства са останали, но при кравите под 10% произвеждат над 90% от млякото. Според мен подпомагането трябва да отиде там, където има производство. Хората не желаят да работят в сектор, в който няма възнаграждение. По-добре мъж и жена да идат да са чистачи в София, отколкото да имат собствена ферма", заяви Зоров. Според него компенсациите за сектора може да дойдат само от държавата, но тя от няколко години е като мащеха.

Според Симеон Караколев, съпредседател на сдружение "Национална овцевъдна и козевъдна асоциация", овцете у нас са намалели с 46% в последните 5 г. в България. "Всички тези хиляди фалирали стопанства са най-вече малки и средни", подчерта той.

Очаквайте подробности!

Шефът на КЗК Росен Карадимов отбеляза, че има драматичен спад в млекопроизводството.
Шефът на КЗК Росен Карадимов отбеляза, че има драматичен спад в млекопроизводството.
В срещата участва и зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков.
В срещата участва и зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков.

Ръководството на КЗК се среща днес с млекопроизводители и млекопреработватели в Аграрния университет.
Шефът на КЗК Росен Карадимов отбеляза, че има драматичен спад в млекопроизводството.
В срещата участва и зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание