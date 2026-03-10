Шефът на КЗК в Пловдив: Има драматичен спад в млекопроизводството, намаляват стадата

По-добре мъж и жена да идат да са чистачи в София, отколкото да имат собствена ферма, заяви Димитър Зоров

Най-тежко е в сектора на млекопроизводството и преработването. България като традиционен производител в момента е на драматично изоставащи нива. Има драматичен спад на производството и намаляване на стада. Това каза в Пловдив председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов. Ръководството на КЗК се среща днес с млекопроизводители и млекопреработватели в Аграрния университет.

Карадимов подчерта, че комисията дава препоръки, които никой не трябва да подценява. "Всички органи са длъжни за 3 месеца да ни дадат информация за хода на изпълнение. На 12 март изтича тримесечният срок от предишните препоръки. Ще започнем да задаваме въпроси. Успоредно с това ще ангажираме целия потенциал на комисията, където има правомощия, да се образуват производства, ако констатираме изменена конкурентна среда", каза още шефът на КЗК.

Председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров заяви, че за съжаление, вместо политиците, с проблема се е заела КЗК. "8000 стопанства са останали, но при кравите под 10% произвеждат над 90% от млякото. Според мен подпомагането трябва да отиде там, където има производство. Хората не желаят да работят в сектор, в който няма възнаграждение. По-добре мъж и жена да идат да са чистачи в София, отколкото да имат собствена ферма", заяви Зоров. Според него компенсациите за сектора може да дойдат само от държавата, но тя от няколко години е като мащеха.

Според Симеон Караколев, съпредседател на сдружение "Национална овцевъдна и козевъдна асоциация", овцете у нас са намалели с 46% в последните 5 г. в България. "Всички тези хиляди фалирали стопанства са най-вече малки и средни", подчерта той.

