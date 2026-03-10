Елена Еленкова е новият CEO на Сиском Инженеринг АД.

Елена Еленкова има дългогодишен управленски и търговски опит в компанията и познава в дълбочина бизнеса, екипите и ключовите технологични направления, в които Syscom Engineering развива дейност. Професионалният ѝ профил съчетава експертиза в бизнес развитието, партньорствата и управлението на комплексни проекти в сфери като дигитална трансформация, киберсигурност, телекомуникации и smart city решения.

Елена Еленкова е с икономическо образование, Executive MBA от The University of Sheffield и PMP сертификация. През годините тя активно участва в професионалната общност и в инициативи, свързани с проектното управление, иновациите и развитието на технологичната екосистема в България. Като CEO тя ще работи за устойчивия растеж на Syscom Engineering, за развитието на стратегическите партньорства и за утвърждаването на компанията като доверен интегратор на високотехнологични решения.