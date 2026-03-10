Цените на горивата в Испания се покачват рязко

Цените на горивата на бензиностанциите в Испания са се повишили значително от началото на американските и израелските въздушни удари срещу Иран, като дизелът е поскъпнал с повече от 22 на сто, а масовия бензин 95 E10 - с 12,1 на сто, показват данни на министерството на екологичния преход и демографските въпроси, цитирани от Франс прес и БТА.

Цената на дизела на бензиностанциите се е увеличила от 1,435 евро/л на 27 февруари – ден преди началото на конфликта в Персийския залив, до 1,759 евро/л на 9 март, което представлява увеличение с 22,6 на сто.

Бензинът 95 E10 е поскъпнал от 1,525 евро/л до 1,71 евро/л за същия период, което е увеличение с 12,1 на сто.

След рязкото покачване на цените през последните дни, петролът поевтиня днес след изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че войната с Иран може „да приключи скоро" и че част от санкциите върху петрола ще бъдат премахнати.

Испания почти изцяло разчита на внос на суров петрол, основно доставян от от Северна и Южна Америка и Африка, тъй като страната почти няма собствени запаси.

„Целта на испанското правителство е да защити гражданите, предприятията и работниците, както вече направихме по време на войната в Украйна", заяви испанският министър на икономиката, търговията и компаниите Карлос Куерпо пред журналисти, като увери, че „знаем какви мерки могат да бъдат приложени и ще ги обсъдим в зависимост от развитието на ситуацията".