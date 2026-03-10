ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Карадимов: "Лукойл" да не задържа спекулативно горива в складове

Росен Карадимов Снимка: СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Не трябва цените на дребно да се повишават веднага, ако има налични резерви, призова шефът на КЗК

Компанията "Лукойл" не трябва да прилага практики, които е използвала през годините – например спекулативно задържане на горива в складове. Вместо това горивата следва да се освобождават своевременно на пазара.

Това заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов, който е в Пловдив за среща с млекопроизводители и млекопреработватели. Той е категоричен, че не трябва цените на дребно да не се повишават веднага, ако има налични резерви. Според него от "Лукойл" обаче отговаряли, че ако компанията не повиши цените, няма да може да компенсира натрупаните загуби.

"Горивата също са сред основните приоритети в работата на комисията. До момента са приключили две производства срещу "Лукойл", като наложените санкции възлизат на около 130 милиона евро", каза Карадимов.

След началото на войната и последвалото повишаване на цените на горивата комисията е изготвила предложения за мерки, които са изпратени до правителството. Те са в две основни направления. Първото е свързано с активиране на Консултативния съвет, а второто включва препоръки за особения представител в „Лукойл".

