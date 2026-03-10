Властта пред депутатите: Горива има поне за 90 дни, цените трудно могат да се прогнозират (Обзор)

Румен Спецов: доставките за март са договорени, няма отказ до момента

Прогноза: При 10% увеличение на суровия петрол, цената на бензин А95 от 1,29 евро за литър ще стигне до 1,36 евро, а на дизела от 1,34 евро за литър до 1,41 евро за литър

Кабинетът обсъжда компенсаторни мерки за цените, ако конфликтът продължи

Горива има поне за 90 дни, но цените няма как да бъдат прогнозирани с точност. Това стана ясно при изслушването в парламента на зам.финансовият министър Станимир Михайлов, ръководителите на Агенция „Митници" Георги Димов, на Агенцията за военновременни запаси Асен Асенов и особеният управител на „Лукойл" Румен Спецов. Искането за тяхното изслушване дойде от ДПС- Ново начало. Парламентараната група настоя да се установи готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток.

Има създадена междуведомствена комисия към МС, със заповед на служебния премиер Андрей Гюров. Тя ще следи цените на горивата и ще изготвя ад хок анализи и пакет от мерки, които ще бъдат представени до няколко дни. Това съобщи на депутатите зам.министър Михайлов. Със заповед на служебиня премиер Андрей Гюров, че е възложено на митниците ежедневен мониторинг, да изготвят седмичен мониторинг и контрол над доставките на суров петрол и наличните количества горива в страната.

Зам.- министърът успокои, че наличните складирани количества произведени моторни горива към 10 март и наличните количества суровини за преработка и производство на моторни горива могат да задоволят обичайното потребление на територията на страната, съответно: бензин за период по-голям от 90 дни, газьол за период по-голям от 90 дни и керосин за период по-голям от 90 дни. По-късно той уточни, че става дума за горива в 106 данъчни складове, а не за военновременните запаси.

"Предстои междуведомствената комисия към Министерския съвет да изготви пакет от мерки и в близките няколко дена да го представи за изпълнение. Уверявам ви, че целият професионален състав следи отблизо международната обстановка. И своевременно ще реагира, за да защити интереса на бизнеса и българските граждани", каза още той.

Според разчетите, 1 процент увеличение на цената на суровия нефт увеличава цената за крайния потребител с 0,9 процентни пункта. По тази формула, министърът прогнозира, че при поскъпване с 10% на средната цена на бензин А95 може да се очаква от 1,29 евро за литър цената да се повиши до 1,36 евро за литър този месец. Цената на дизеловото гориво може да се повиши от 1,34 евро за литър до 1,41 евро за литър.

„Количествата горива са налице, годни са за използване и държавата има начин да действа, ако се наложи", увери депутатите Асен Асенов, който оглавява Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси". „При ежемесечното докладване към ЕК страната отчита 85 дена осигуреност от необходимите 90," каза Асенов. В обеми това означава, че разполагаме общо 1,7 млн. т., от които около 780 141 . т. са на територията на страната и към 222 220 т. на територията на други държави членки на ЕС ". Количествата са налични, вкл. и тези, които се съхраняват навън.

При необходимост от освобождаване съхраняваните запаси от Държавния резерв могат да стигнат до пазара в рамките на между 5 и 15 работни дни, а от чужбина между 15 и 45 дни, уточни Асенов.

Агенция „Митници" под контрола на Министерството на финансите от днес предприема действия за ежедневен мониторинг върху развитието на международните пазари от суров петрол и цените на горивата на вътрешния пазар, и при съществена промяна в цените или във веригата на доставки ще бъдат предприети конкретни действия и мерки с цел ограничаване негативното влияние върху бизнеса и домакинствата. Това съобщи шефът на Агенция „Митници" Георги Димов . Той увери още, че приходната агенеция чрез контролните си функции ще бъде гарант за стабилност на пазара на горивата, защита на потребителите и предвидимост на бизнеса чрез балансирана политика, внимателен анализ и отговорни управленски решения.

До края на март всички нужди за обработка и преработка на нефт от „Лукойл Нефтохим Бургас" са подсигурени и е изготвен график за доставки за април. Това съобщи особеният търговски управител на дружеството Румен Спецов пред депутатите. Той добави също, че няма информация от търговците за отказ да изпълнят доставките за април, въпреки че има известно забавяне.

Спецов подчерта, че рафинерията работи на пазарни принципи. След назначаването на особения управител, шапката на т.нар. холдингова структура „Литаско" вече я няма, което означава че на територията на България има четири самостоятелни търговски дружества, като всяко вече е на собствена издръжка, на собствен бюджет и се стреми на пазарни принципи да купува, продава и да гарантира своята печалба, като същото се отнася и за „Лукойл Нефтохим Бургас", подчерта Спецов. И добави, че това усложнява ситуацията в тези форсмажорни обстоятелства в момента.

В Ормузкия проток има блокирани над 800 плавателни съда, 300 от които са танкери за превоз на нефт, 300 са танкери с готова продукция и останалите са за доставка на газ, така че в световен мащаб се изпитат много сериозни затруднения, обясни още той.

По думите му дори и да се намери нефт на добра цена, има риск да няма кой да го транспортира, което в момента е не по-малка заплаха отколкото е цената на самото гориво.

„Лукойл Нефтохим Бургас" е рафинерия, създадена и проектирана да работи с руски петрол „Уралс". След налагането на санкциите срещу Русия невъзможността за зареждане на този петрол силно ограничава избора на различни видове нефт, за да се композира такава смес, за да може системата на „Нефтохим" да работи изрядно и да произведе качествено гориво, каза Спецов.

Към момента се налага да смесваме приблизително около 6 вида нефт, за да може да се доближим до състояние на системата и да произведем качествени горива. Това означава диверсификация на различните източници, но комбинирането на тези нефт става по строго определен ред, така че при закупуването на нефт става въпрос за такъв, който да може да бъде обработен от рафинерията, акцентира Спецов.

По думите му рафинерията плаща висока цена за това, защото системата се износва по-бързо от планираното и времето между два планови ремонта драстично се намалява.

Въпреки всичко доставките, които сме предвидили за март, ще дойдат, ще бъде произведено качествено гориво, за април предстои да видим как ще се развият военните действия и дали договорите ще бъдат изпълнени, обобщи той. Според него цената на горивата на бензиностанциите на „Лукойл" е най-ниска в сравнение с останалите търговци. Спецов категорично опроверга твърдения , че се плаща с бартер за доставки на петрол.

