БАКА, БАПРА, БДВО и IAB обединяват усилия за развитието на сектора
Председателите на четирите водещи браншови организации в сектора на комуникациите – Катя Димитрова (БАКА), Ива Григорова (БАПРА), Гергана Иванова (БДВО) и Мариан Найденов (IAB) подписаха меморандум за партньорство.
Споразумението отбелязва исторически момент и няма прецедент в историята на сектора у нас.
Меморандумът е израз на стремежа комуникационната индустрия в България да се утвърждава като стратегически сектор. Обединението настъпва в момент на зрялост в развитието на организациите и цели да развие единна, устойчива и етична комуникационна екосистема.
Подготвен е и единен календар на ключовите инициативи и събития на организациите.
Ключовите приоритети, очертани в меморандума, са:
- Засилване на представителната и стратегическа роля на сектора;
- Разработване и прилагане на общи професионални стандарти;
- Създаване на единна етична рамка, обединяваща етичните кодекси на Страните;
- Реализиране на съвместни индустриални изследвания и анализи;
- Насърчаване на иновациите, дигитализацията и медийната грамотност;
- Изграждане на доверие между сектора, медиите, институциите и обществото;
- Работа с образователната система;
- Участие в международни партньорства и проекти;
- Създаване на устойчиви механизми за финансиране;
- Развитие на международна репутация.
Предисторията:
През декември 2025 Управителните съвети на четирите най-влиятелни организации проведоха среща като първа стъпка към обединението на комуникационната индустрия. Срещата беше проведена по инициатива на председателите на организациите – съответно Катя Димитрова, Ива Григорова, Иван Янакиев (към 2025) и Мариан Найденов. Предложението за секторно обединение, подписване на меморандум за партньорство и формализиране на партньорството под формата на комуникационeн клъстер бяха приети от управителните съвети на организациите с пълно мнозинство.
Присъствалите отчетоха ниската видимост на сектора, липсата на обща програма за позициониране на сектора и защита на интересите на компаниите в него, както и недостатъчно съвместни изследвания и данни.
На срещата бяха очертани и основните области на дейност на обединението, изброени по-горе.
Членовете на управителните органи на четирите секторни организации вярват, че обединението представлява решителна стъпка в посока публична заявка на сектора като единен, към активен диалог с институции, образование и широката общественост.