"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

БАКА, БАПРА, БДВО и IAB обединяват усилия за развитието на сектора

Председателите на четирите водещи браншови организации в сектора на комуникациите – Катя Димитрова (БАКА), Ива Григорова (БАПРА), Гергана Иванова (БДВО) и Мариан Найденов (IAB) подписаха меморандум за партньорство.

Споразумението отбелязва исторически момент и няма прецедент в историята на сектора у нас.

Меморандумът е израз на стремежа комуникационната индустрия в България да се утвърждава като стратегически сектор. Обединението настъпва в момент на зрялост в развитието на организациите и цели да развие единна, устойчива и етична комуникационна екосистема.

Подготвен е и единен календар на ключовите инициативи и събития на организациите.

Ключовите приоритети, очертани в меморандума, са:

Засилване на представителната и стратегическа роля на сектора;

Разработване и прилагане на общи професионални стандарти;

Създаване на единна етична рамка, обединяваща етичните кодекси на Страните;

Реализиране на съвместни индустриални изследвания и анализи;

Насърчаване на иновациите, дигитализацията и медийната грамотност;

Изграждане на доверие между сектора, медиите, институциите и обществото;

Работа с образователната система;

Участие в международни партньорства и проекти;

Създаване на устойчиви механизми за финансиране;

Развитие на международна репутация.

Катя Димитрова, Ива Григорова, Гергана Иванова и Мариан Найденов при подписването на меморандума. (снимка Иван Коловос)

Предисторията:

През декември 2025 Управителните съвети на четирите най-влиятелни организации проведоха среща като първа стъпка към обединението на комуникационната индустрия. Срещата беше проведена по инициатива на председателите на организациите – съответно Катя Димитрова, Ива Григорова, Иван Янакиев (към 2025) и Мариан Найденов. Предложението за секторно обединение, подписване на меморандум за партньорство и формализиране на партньорството под формата на комуникационeн клъстер бяха приети от управителните съвети на организациите с пълно мнозинство.

Присъствалите отчетоха ниската видимост на сектора, липсата на обща програма за позициониране на сектора и защита на интересите на компаниите в него, както и недостатъчно съвместни изследвания и данни.

На срещата бяха очертани и основните области на дейност на обединението, изброени по-горе.

Членовете на управителните органи на четирите секторни организации вярват, че обединението представлява решителна стъпка в посока публична заявка на сектора като единен, към активен диалог с институции, образование и широката общественост.