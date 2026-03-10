ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Янкулов: Напълно неясно е защо, след като...

Водещите организации в комуникационната индустрия подписаха меморандум за стратегическо партньорство advertorial icon

Среща на управителните съвети на четирите организации, декември 2025

БАКА, БАПРА, БДВО и IAB обединяват усилия за развитието на сектора

Председателите на четирите водещи браншови организации в сектора на комуникациите – Катя Димитрова (БАКА), Ива Григорова (БАПРА), Гергана Иванова (БДВО) и Мариан Найденов (IAB) подписаха меморандум за партньорство.

Споразумението отбелязва исторически момент и няма прецедент в историята на сектора у нас. 

Меморандумът е израз на стремежа комуникационната индустрия в България да се утвърждава като стратегически сектор. Обединението настъпва в момент на зрялост в развитието на  организациите и цели да развие единна,  устойчива и етична комуникационна екосистема.

Подготвен е и единен календар на ключовите инициативи и събития на организациите.

Ключовите приоритети, очертани в меморандума, са:

  • Засилване на представителната и стратегическа роля на сектора;
  • Разработване и прилагане на общи професионални стандарти;
  • Създаване на единна етична рамка, обединяваща етичните кодекси на Страните;
  • Реализиране на съвместни индустриални изследвания и анализи;
  • Насърчаване на иновациите, дигитализацията и медийната грамотност;
  • Изграждане на доверие между сектора, медиите, институциите и обществото;
  • Работа с образователната система;
  • Участие в международни партньорства и проекти;
  • Създаване на устойчиви механизми за финансиране;
  • Развитие на международна репутация. 

Катя Димитрова, Ива Григорова, Гергана Иванова и Мариан Найденов при подписването на меморандума. (снимка Иван Коловос)
Предисторията:

През декември 2025 Управителните съвети на четирите най-влиятелни организации проведоха среща като първа стъпка към обединението на комуникационната индустрия. Срещата беше проведена по инициатива на председателите на организациите – съответно Катя Димитрова, Ива Григорова, Иван Янакиев (към 2025) и Мариан Найденов. Предложението за секторно обединение, подписване на меморандум за партньорство и формализиране на партньорството под формата на комуникационeн клъстер бяха приети от управителните съвети на организациите с пълно мнозинство.    

Присъствалите отчетоха ниската видимост на сектора, липсата на обща  програма за позициониране на сектора и защита на интересите на компаниите в него, както и недостатъчно съвместни изследвания и данни.

На срещата бяха очертани и основните области на дейност на обединението, изброени по-горе.

Членовете на управителните органи на четирите секторни организации вярват, че обединението представлява решителна стъпка в посока публична заявка на сектора като единен, към активен диалог с институции, образование и широката общественост.

